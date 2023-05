Da Ducati a BMW, le top 5 moto super naked per divertirsi in sella

Tra le moto stradali si vedono modelli di tutti i tipi e per tutte le esigenze, ma quando si tratta di potenza e prestazioni, l’alternativa alle supersportive che vediamo girare in pista, sono le super naked. Modelli accattivanti, muscolosi, pieni di cavalli e godimento per chi ha polso per gestirli. Esperienza e prudenza sono i comandamenti a cui sottostare per divertirsi in sella a queste splendide motociclette, non molto comode in due, ma vere canaglie della strada. Abbiamo scorso i listini scegliendo cinque pezzi che rappresentano questo segmento a 360 gradi.

MV Agusta Brutale 800

In Italia, la filosofia del tre cilindri è ormai appannaggio di MV Agusta che ha nella Brutale 800 la sua portavoce più concreta. In questa edizione mantiene l’appeal delle precedenti, risultando una sportiva vera senza, mezzi termini. La cilindrata di 798 cc, frazionata in tre, produce 140 Cv, ma esiste anche in due versioni depotenziate per i principianti. La posizione di guida molto caricata in avanti e il manubrio largo ne fanno una super naked reattiva, dall’elevata rigidità e l’elegante compattezza. Base per la versione Dragster e per la Rush 1000, è ormai uno dei capisaldi della casa di Schiranna e degli appassionati del genere. Con 18.000 euro di partenza si può acquistare la “RR”, top di gamma.

BMW R1250R

Ormai presente in tutti i segmenti della produzione motociclistica, BMW non resta a guardare nemmeno sul mercato delle stradali senza carena dove colloca la sua super naked R 1250 R. Spinta da un bicilindrico “boxer”, sviluppa 130 Cv sufficienti a spingere i 239 kg di una moto che non risulta tra le più leggere del segmento, è apprezzata per la comodità della posizione sulla sella, che permette di stare con il busto eretto, a favore di un minor affaticamento nella guida. Agile nei percorsi misti e nei lunghi curvoni, accontenta il motociclista che vuole una sportiva senza carena, ma non rinuncia alle prestazioni e all’affidabilità dello storico bicilindrico a V di 180° con trasmissione finale a cardano. Con l’allestimento base parte da 16.480 euro.

Kawasaki Z 900

Z 900 è una sigla storica del mondo delle moto sportive firmate Kawasaki. Dai modelli originali degli anni ’70 ad oggi, è un quattro cilindri sinonimo di potenza, bellezza, piacere di guida e grande affidabilità alle massime prestazioni. In questo caso si tratta della Z900 presente in listino che offre al motociclista una super naked tutta da guidare con i cavalli giusti (125), per due quintali di moto agile e ben gestita dalla ciclistica. Le sospensioni assecondano la guida sportiva e i freni sono potenti. Un grosso punto a favore di questa Kawasaki che ha nell’erogazione il carattere cattivo delle stradali veloci. Come tutte le moto di Akashi siglate Z900, è un modello per chi ha una buona esperienza di guida. Prezzo base per la versione non depotenziata, 10.290 euro.

KTM 1290 Super Duke R

Se si parla di Supe Naked, non si può non menzionare la KTM 1290 Super Duke R, un vero cavallo di razza della casa di Mattighofen. Evoluzione della serie Duke, ha lasciato completamente l’antica derivazione motard della sorella minore, per divenire una “svestita” di riferimento di tutto il segmento. Bicilindrica da 1301 cc, raggiunge la soglia dei 180 Cv e rispetto alla versione precedente, è stata rivisitata quasi interamente. Telaio a traliccio, motore LC9 più leggero ne conferisce una miglior guidabilità e risulta agile nello stretto grazie ai 189 kg di peso a secco. E’ divertente, ma sa farsi dare del Lei dai meno esperti. Di listino costa dai 20.950 euro in su.

Ducati Streetfighter V4

E’ sicuramente la prima a venire in mente quando si pensa a una super naked. Ducati Streetfighter V4 non è solo una Panigale V4 senza carene, ma è molto di più. Il suo nome è infatti già la descrizione, ma merita molto di più di una semplice definizione. E’ equipaggiata da un’elettronica raffinatissima che, come sulla “superbike”, ne gestisce le prestazioni al meglio. I 208 Cv del quattro cilindri superano per cifra il 180 kg di una moto leggera quanto guidabile. Su modelli privi di carenatura, è un controsenso parlare di aerodinamica, ma in questo caso le appendici applicate sulla Streetfighter V4 non ne snaturano il concetto e la rendono più stabile alle alte velocità. Ottimo è il comparto sospensioni che nella versione “S” sono definite intelligenti. Il potenziale della Ducati Streetfighter è amplissimo e vale il prezzo base è di 22.990 euro.