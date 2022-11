Consigli per gli acquisti: tre prodotti su Amazon per chi va in moto

Fonte: 123RF

Navigando nel web alla ricerca di prodotti per moto e motociclisti da comprare, ci s’imbatte spesso in proposte ripetitive dove solo il prezzo migliore, in rapporto alla qualità promessa, ci fa scegliere il nostro acquisto. E’ importante infatti sincerarsi del prodotto, delle sue caratteristiche e di quanto risparmio ci sia nello scavalcare la distribuzione tradizionale per ricevere comodamente a domicilio il pacco dopo poche ore dalla nostra transazione. Eppure, con una visita accurata sul sito di Amazon, si trovano prodotti interessanti che non si apprezzano solo per la convenienza, ma anche per la loro reperibilità, spesso più complessa e articolata del previsto.

Coppia di comandi a manubrio

E’ il caso della coppia di comandi a manubrio della moto. I due blocchi sono in tutte le moto una dotazione base che non viene, salvo eccezioni, mai cambiata o modificata durante tutta la vita del mezzo. In alcuni casi, la scelta di realizzare una moto nel proprio garage, di una customizzazione o specializzazione del manubrio, possono servire dei nuovi comandi di fari, indicatori clacson e starter. Su Amazon si trovano ad una cifra molto competitiva e si adattano a tutte le esigenze. Conformi a manubri del diametro di 7/8”, le piccole dimensioni sono ideali per moto sportive. In grado di lavorare su qualsiasi sistema elettrico a 12 V, sono affidabili e facili da installare.

Protezione leva del cambio per la scarpa

Uscendo dal tecnico, si possono trovare oggetti che sembrano banali gadget, ma risolvono grossi problemi. Uno di questi è la protezione per la leva del cambio da applicare alla scarpa. Quando ci si sposta in moto nella vita quotidiana, per andare in ufficio, a scuola o semplicemente in giro e le belle giornate invitano a stare fuori con la moto per ore, è bello vestirsi in modo casual e godersi il piacere di un caffè al bar o una serata con gli amici. Per proteggere le nostre sneaker o mocassini dai segni del cambio, Amazon propone un copriscarpe davvero ben studiato. Realizzato con materiali di alta qualità, resiste a qualsiasi tipo di clima, all’acqua e al sole. Universale, si adatta a ogni tipo di calzatura e con la zigrinatura anti-scivolamento, protegge anche nei giorni di pioggia. Previene da macchie e danni alle scarpe e si sgancia facilmente con un semplice velcro per poter essere facilmente riposto i tasca o in borsa.

Pantaloni in cordura impermeabile

Il terzo acquisto interessante è prettamente di vestiario e consiglio i pantaloni in cordura impermeabile uomo/donna, con protezioni e rinforzi. Adatti a tutte le stagioni, in paio di pantaloni tecnici permettono di viaggiare e guidare comodi, senza temere le intemperie. Difendendoci da pioggia e vento, hanno l’imbottitura removibile per una doppia gestione del capo e della sua manutenzione. Lavabile in lavatrice, vanta le zip YKK impermeabili sulle tasche anteriori, i rinforzi rimovibili con certificazione CE all’altezza delle ginocchia e dei fianchi e fasce elasticizzate sulle ginocchia e all’altezza della vita. Due ampie tasche anteriori e due tasche laterali, accrescono la funzionalità del prodotto, mentre la cintura è regolabile e le zip alle caviglie sono di circa 28 cm. Molto utile anche la cerniera di connessione alla giacca che li rende abbinabili e intercambiabili.