Il concept del futuro: la prima moto ibrida elettrica-idrogeno

Arriva la nuova idea di moto per il futuro, si chiama Segway Apex H2 ed è un modello che ha tutte le carte in regola per portare una vera e propria rivoluzione sul mercato delle moto. Ovviamente è tutto da vedere, anche se di certo non possiamo fingere che non porti con sé una ventata di novità mai viste prima.

Qual è l’elemento unico che fa la differenza? Senza dubbio il fatto che si tratti della prima moto ibrida elettrica-idrogeno. Elettrico e bombola di idrogeno, avete capito bene. La moto è l’inedita creatura di Xiaomi, che grazie alla sua ‘divisione speciale’ Segway Ninebot (che già conosciamo per la produzione di altri veicoli elettrici oggi famosissimi, quali i monopattini di ultima generazione) dal 1° aprile ha aperto le prenotazioni della sua nuova Apex H2. Entro il 30 aprile è possibile prenotare la moto unica che proviene dalla Cina.

L’alimentazione ibrida non tradizionale è proprio l’elemento in risalto, la due ruote rivoluzionaria unisce il motore elettrico a una bombola di idrogeno in lega solida. La nuova Segway Apex H2 è una sportiva da strada, l’unione tra la tecnologia elettrica e quella a idrogeno fa nascere una moto in grado di viaggiare a una velocità massima di 150 km/h e di scattare brillantemente da 0 a 100 km/h in 4 secondi, per una potenza di 60 kW. Numeri ‘non convenzionali’, senza dubbio in grado di rendere Apex H2 una moto da corsa che si guida su strada.

Anche le regole per la ricarica cambiano, vista la presenza dell’idrogeno. Non serve il cavo per il rifornimento di energia della moto, come avviene invece per le elettriche standard. La Segway Apex H2 si ricarica semplicemente cambiando la bombola. Xiaomi ha specificato inoltre che la sua nuovissima due ruote consuma solo 1 grammo di idrogeno per ogni chilometro percorso.

Il design è stato pensato per attrarre i clienti che sono in cerca di una moto sportiva. Segway Apex H2 nasce dopo lo scooter elettrico low-cost della Casa, ha linee dinamiche, spigolose e fantascientifiche. Sono state aggiunte delle peculiarità uniche e molto particolari, come i fari orizzontali integrati nella scocca e il cupolino frontale, dove dietro domina un display da 7″. Segway Apex H2 arriverà nel 2023, quindi dobbiamo attendere ancora un po’ prima dell’inizio delle consegne.