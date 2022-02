Il colosso cinese degli scooter arriva in Italia

Yadea, marchio mondiale di veicoli elettrici a due ruote, ha presentato i suoi ultimi prodotti e tecnologie all’EICMA 2021, la famosa fiera del ciclo e motociclo che si è tenuta a Milano dal 23 al 28 novembre. Nel giorno di apertura dell’evento, il brand ha attirato l’attenzione continua da parte di pubblicazioni dei media, concessionarie e partecipanti grazie ai suoi nuovi prodotti.

La Casa ha presentato la sua gamma completa di prodotti presso il suo stand, tra cui motociclette elettriche, ciclomotori elettrici, bici elettriche e monopattini elettrici. Ha lanciato anche le sue ultime innovazioni progettate per rendere la guida più sicura, più divertente e più rispettosa dell’ambiente, come la ricarica wireless, la ricarica rapida e il servizio di sostituzione della batteria utilizzando le tecnologie sviluppate da Gogoro Network.

Yadea Y1S, lo scooter elettrico intelligente

Aska Zeng, Direttore Generale di Yadea, ha dichiarato: “Per noi è stato un grande piacere vedere il ritorno di EICMA nel 2021 dopo che l’edizione 2020 è stata annullata a causa del Covid-19. Yadea ha esposto con entusiasmo la gamma completa di prodotti, comprese le tecnologie più recenti, all’evento più influente del settore”. La star è stata la nuova Y1S (ciclomotore elettrico ‘intelligente’), progettata specificamente per le imprese; il suo design adattabile soddisfa le esigenze di una varietà di applicazioni commerciali. Il primo lotto di Y1S sarà presto disponibile in Italia, distribuito dal Gruppo Padana Sviluppo, partner di Yadea in Italia. Un veicolo che include una serie di funzioni che migliorano la praticità, con due batterie che possono essere caricate direttamente o staccate per la ricarica al sistema di gestione intelligente, che aumenta la sicurezza e la durata.

La linea di prodotti di successo di Yadea per l’Italia

La Casa cinese ha presentato anche la sua attuale linea di prodotti di punta, tra cui Yadea G5, che presenta sia un design elegante che varianti di colore e un sistema di prestazioni leader. Non è tutto, in gamma c’è anche C1S, il cui aspetto è stato premiato con un Red Dot Award. Ci sono poi le biciclette elettriche di Yadea, come la YS500 dotata di motore centrale, i monopattini elettrici per il trasporto urbano a breve distanza, come il KS5 e il prossimo KS3.

Le ultime tecnologie per veicoli elettrici a due ruote di Yadea hanno fatto scalpore a EICMA 2021. Il suo nuovo dispositivo di ricarica wireless consente una comoda ricarica senza contatto del ciclomotore elettrico. La tecnologia di ricarica super veloce di Yadea è un altro punto forte: sfruttando sistemi di livello automobilistico, le due ruote elettriche possono essere ricaricate fino all’80% in soli 20 minuti. Sotto i riflettori anche il servizio di sostituzione della batteria di Yadea. Adottata dalla tecnologia sviluppata da Gogoro Network, il servizio consente ai conducenti di ricaricare le batterie in pochi secondi in movimento e di viaggiare sempre più lontano ad ogni corsa.

I prezzi degli scooter elettrici

Yadea fa parte dei brand importati in Italia dal Gruppo Padana Sviluppo e lancia anche nel nostro Paese un’ampia gamma di scooter. Tra questi, come anticipato, c’è il G5, il modello più economico e per tutti. Il prezzo di listino parte da 2.590 euro, che diventano 2.990 euro per la versione Pro, simile esteticamente ma più potente, e a 3.990 euro per i clienti più esigenti, che richiedono una seconda batteria per aumentare l’autonomia.

In arrivo anche il C1S, con batteria da 60 V-32 Ah e motore nel mozzo, da 2200 W. Il prezzo di listino è di 2.690 euro. E infine c’è il nuovo Y1S, ciclomotore elettrico dall’aspetto essenziale, vanta una potenza di 2730 W ed è alimentato da due batterie 60 V-24 Ah. Costa 3.390 euro.