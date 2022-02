Brad Pitt, passione sfrenata per le moto custom

Lo scorso anno è andato in onda lo spot pubblicitario di De’ Longhi, che vedeva protagonista l’attore Brad Pitt, volto noto al piccolo e grande schermo. Un cortometraggio che raccontava la tipica giornata del sex symbol tanto amato, alla fine della quale lui stesso veniva immortalato durante il suo ritorno a casa, in sella alla motocicletta custom.

E infatti, non è la prima volta che ne parliamo, una delle più grandi passioni di Brad Pitt sono proprio le due ruote. Le motociclette fanno da sempre parte della sua vita, ed è per questo che anche l’azienda italiana De’ Longhi, leader nel settore delle macchine da caffè per la casa, ha deciso di far viaggiare, anche nel suo spot, la star di Hollywood in sella alla moto custom. Nella foto lo vediamo mentre sfreccia, ovviamente con il casco e i guanti.

La moto scelta per lo spot

De’ Longhi aveva scelto una meravigliosa Harley Davidson Sportster per il suo spot. Brad Pitt, come abbiamo detto, è stato scelto come Brand Ambassador e la Casa aveva lanciato la sua nuova campagna di comunicazione globale, usando come protagonista appunto il famosissimo e tanto amato attore hollywoodiano. Nello spot possiamo vedere Brad Pitt che torna a casa a bordo della sua motocicletta custom, per godersi il momento finale e perfetto della sua giornata, quello in cui si rilassa, si prepara e si gusta una buona tazza di cappuccino (o caffè).

La pubblicità su due ruote

Al breve cortometraggio aveva lavorato anche il regista premio Oscar Damien Chazelle, collaborando con Linus Sandgren per la fotografia e con Justin Hurwitz per le musiche (entrambi Premi Oscar sempre per “La La Land”).

Massimo Garavaglia, Amministratore Delegato del Gruppo, a tale proposito, aveva spiegato: “Crediamo che Brad Pitt sia l’ambasciatore perfetto per raccontare al mondo lo spirito del brand De’ Longhi: audace e internazionale ma allo stesso tempo sofisticato ed elegante, sensibile ai temi della sostenibilità ed amante di arte e design”.

La passione di Brad Pitt per le moto

La star di Hollywood non ha mai fatto segreto della sua passione sfrenata per il mondo delle moto, lo sappiamo bene. Nel suo garage ci sono moltissime creature su due ruote, uniche e meravigliose, da lasciare a bocca aperta. Uno dei suoi esemplari, come lui stesso aveva dichiarato, per noi ‘comuni mortali’ costa quanto un appartamento.

Ci sono ad esempio tre esclusive Confederate R131, con un prezzo di partenza da circa 100.000 dollari, e una Ecosse Heretic. Il pezzo grosso però è la Fe Ti XX della gamma Titanium, il suo valore tocca addirittura i 300.000 dollari. Una motocicletta affascinante e preziosa, realizzata interamente in titanium. Un pezzo unico della Ecosse Moto Work, l’azienda statunitense che è stata fondata dall’ex pilota Donald Atchinson. Il serbatoio e tutte le sovrastrutture sono in fibra di carbonio, la moto monta un motore 2.100 cc con compressore ed è in grado di sprigionare la grandiosa potenza di oltre 200 cavalli e 284 Nm di coppia. Una due ruote d’avanguardia pura, anche grazie alle sospensioni Ohlins, ai cerchi in carbonio e ai freni ISR.