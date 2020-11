Bosch, lo split screen per la massima sicurezza in moto

editato in: da

Bosch presenta il primo split screen totalmente integrato al mondo per moto, un display completamente connesso per aumentare sicurezza e praticità, con funzionalità di divisione schermo liberamente programmabile, in grado di visualizzare simultaneamente i dati relativi al veicolo e i contenuti delle app da uno smartphone.

Una tecnologia che fino a questo momento abbiamo visto solo sulle auto, il nuovo Integrated Connectivity Cluster di Bosch renderà disponibile questa funzionalità per le moto grazie a un display TFT da 10,25 pollici. E non è tutto, la soluzione per l’integrazione dello smartphone mySPIN permette di visualizzare i contenuti del telefono connesso sullo stesso display. Un sondaggio condotto su 2.600 motociclisti ha evidenziato che 8 su 10 apprezzerebbero questa funzione.

Il nuovo display TFT da 10,25” debutterà quest’anno sulle moto BMW, le nuove dimensioni danno la possibilità di vedere a colpo d’occhio tutte le informazioni importanti senza distrarre il motociclista. Gli utenti decidono cosa visualizzare sullo schermo. I contenuti di un’app per smartphone, per esempio, vengono adattati automaticamente con mySPIN per mostrare le informazioni più importanti. La divisione dello schermo consente di continuare a visualizzare i dati fondamentali come la velocità e gli avvisi.

Bosch ha condotto un sondaggio dal quale emerge che quasi il 90% dei motociclisti utilizza lo smartphone per preparare o controllare i percorsi in viaggio (sono disponibili differenti funzionalità, come l’autovelox). Un terzo di loro mette in grave pericolo la propria incolumità consultandolo anche mentre guida. Per questo mySPIN è la soluzione per l’integrazione dello smartphone. Per la prima volta entrerà nel segmento motocicli, Ducati lo introdurrà anche con il nuovo display da 6,5 pollici di Bosch.

Il motociclista può accedere a una ricca offerta di servizi tramite varie app specifiche per la moto, scaricare, seguire e condividere percorsi interessanti con una community di motociclisti, trovare alberghi o ristoranti; portfolio di app è in continua espansione a livello globale.

Bosch è fornitore leader di sistemi di sicurezza per moto, da anni la sua priorità è rendere più sicura la guida su due ruote, ma l’azienda vuole anche offrire ai motociclisti un’esperienza più entusiasmante e maggiore comodità. La connettività tra moto e motociclista e l’area circostante svolgono un ruolo fondamentale. Un esempio è Help Connect. Il sistema di chiamata di emergenza connesso per le moto aumenta la sicurezza su strada, permettendo l’invio veloce e automatico di servizi di primo soccorso in caso di incidente.