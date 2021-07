BMW svela il suo nuovo scooter elettrico

editato in: da

BMW lancia il nuovissimo CE 04, oggi definito ‘electric star’ per la città. Lo scooter combina una guida elettrica e l’emozione e il divertimento motociclistico. BMW sfrutta la tecnologia più recente e le migliori celle della batteria, che forniscono energia anche alla BMW iX.

Proprio come il CE 04, tutti i futuri nuovi modelli BMW Motorrad per la mobilità urbana saranno puramente elettrici, come assicura Oliver Zipse, CEO di BMW AG. BMW Motorrad continua a perseguire la sua strategia sull’elettromobilità in città. Come veicolo di serie definitivo del BMW Motorrad Concept Link che è stato presentato in origine nel 2017 e della near-series BMW Motorrad Definition CE 04 presentata invece nel 2020, il nuovissimo BMW CE 04 apre un capitolo nuovo per la mobilità urbana a due ruote.

Con la trazione elettrica, il design all’avanguardia e le innovative soluzioni di connettività, il nuovo scooter presentato alcuni mesi fa unisce le funzioni di trasporto e quelle inerenti alla comunicazione per una nuova mobilità nell’ambiente urbano. La potenza massima garantita è di 31 kW (42 CV).

Per quella che definiamo la partenza al semaforo da 0 a 50 km/h, bastano solo 2,6 secondi. Anche per la classe di potenza ridotta L3e-A1 è disponibile una potenza motrice di 23 kW (31 CV). La velocità massima di entrambe le versioni è di 120 km/h. Il nuovo scooter elettrico BMW CE 04 ha un’ampia capacità grazie alla batteria da 60,6 Ah (8,9 kWh), che garantisce un’autonomia di circa 130 km (100 per la versione a potenza ridotta).

Il nuovo BMW CE 04 è dotato di un motore elettrico a magneti permanenti montato nel telaio tra la batteria e la ruota posteriore, come nelle auto BMW, ad esempio la 225xe Active Tourer. La batteria agli ioni di litio viene caricata con il dispositivo di ricarica integrato, sia attraverso le normali prese domestiche sia nelle wallbox o nelle stazioni di ricarica pubbliche. Quando la batteria è completamente scarica, il tempo di ricarica è di circa 4 ore e 20 minuti.

Lo scooter viene venduto anche con un caricatore rapido (disponibile come optional), con una potenza fino a 6,9 kW, il tempo di ricarica si riduce a solo 1 ora e 40 minuti. Quando invece la batteria è al 20%, in soli 45 minuti si arriva a una carica dell’80%, con il caricatore rapido opzionale.

Le modalità di guida sono tre, ECO, Rain e Road. È disponibile come optional anche la modalità Dynamic, per un ulteriore miglioramento del piacere di guidare. Il nuovo BMW CE 04 è dotato di serie di uno schermo a colori TFT da 10,25 pollici con navigazione a mappe integrata e funzioni di connettività.

Il design dello scooter incarna una nuova forma di mobilità urbana su due ruote e interpreta uno stile innovativo che suscita emozioni verso questa nuova tecnologia di guida. La finitura moderna è in Light White, completata da sezioni nere opache nella zona anteriore e laterale. Il nuovo BMW CE 04 in stile Avantgarde (optional) rappresenta un’affermazione sorprendente e colorata della mobilità urbana contemporanea. In questo stile, il colore Magellan Grey metallizzato è completato da una sella nera e arancione, da un deflettore arancione e da varie grafiche.