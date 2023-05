BMW R 18: la famiglia si allarga

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa BMW La gamma R 18 si allarga: BMW Motorrad presenta la nuova Roctane

La famiglia R 18, cruising e touring in stile custom bagger, si amplia con l’arrivo del quinto membro, la Roctane, che si affianca alla R 18, alla R 18 Classic, alla R 18 B e alla R 18 Transcontinental. Ancora una volta, si rifà alla storia e alla tradizione di BMW Motorrad e combina la tecnologia motociclistica più avanzata con il design e il fascino dei tempi passati.

La BMW R 18 si ispira a famosi modelli BMW, sia dal punto di vista tecnico che da quello estetico, e riporta l’attenzione sull’essenziale: tecnologia purista e motore boxer come epicentro del piacere di guida. Il design classico e la tecnologia contemporanea si fondono per offrire al cliente un’esperienza di guida unica ed emozionante. Il modello per il 2023 è caratterizzato da un linguaggio di design sapiente, che si esprime in particolare nella sezione posteriore, nel cosiddetto “design aerodinamico”.

Il motore

Il cuore della nuova BMW R 18 Roctane è il noto motore bicilindrico piatto (2 cilindri), il “big boxer”. Il motore è rifinito in nero Avus metallizzato opaco con coperture nere lucide, richiama i tradizionali motori boxer raffreddati ad aria che per più di 70 anni hanno offerto ai motociclisti un’esperienza di guida esaltante, da quando BMW Motorrad ha iniziato a produrre motociclette nel 1923. Il più possente motore boxer a 2 cilindri mai costruito nella produzione di serie vanta una cilindrata di 1.802 cc ed eroga una potenza di 67 kW (91 CV).

Telaio e sospensioni

Il telaio tubolare in acciaio a doppia culla è il cuore della R 18 Roctane. Il design porta avanti la tradizione BMW Motorrad di questo tipo di telaio. La qualità costruttiva è molto elevata, l’attenzione ai dettagli è massima: caratteristiche che si vedono anche in particolari appena percettibili, come le giunzioni saldate tra i tubi d’acciaio e le parti fuse o forgiate. Il forcellone posteriore, come le moto del passato, include la l’albero della trasmissione cardanica che riprende lo stesso stile.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Motorrad

Gli elementi delle sospensioni della nuova BMW R 18 Roctane sono stati pensati per non avere alcuna funzione di regolazione elettronica. Si è invece voluto un sistema meccanico, con una forcella telescopica e un sistema di sospensione montato direttamente sul forcellone con ammortizzazione progressiva e precarico della molla regolabile, assicurano maggior controllo delle ruote e un comfort reattivo delle sospensioni.

La nuova BMW R 18 Roctane è caratterizzata da una posizione distesa della pedana, cosiddetta “centrale”, del tutto in linea con la filosofia BMW Motorrad. Posizione tipica di BMW, che permette al pilota di beneficiare di una posizione di guida comoda e attiva, per controllare al meglio la moto.

La nuova motocicletta per il 2023 è dotata di una sella a due piani che si rastrema verso la parte posteriore, con cinghie per il passeggero, ed è equipaggiata con pedane appoggiapiedi lunghe insieme al pedale a bilanciere del cambio. Il manubrio alto e rivestito di nero assicura una posizione di guida eretta e comoda.

La nuova R 18 Roctane è equipaggiata in modo ideale per la guida rilassata e il turismo grazie alle valigie dello stesso colore della moto. Le valigie offrono 27 litri di spazio per il bagaglio ciascuna.