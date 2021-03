BMW, le due nuove versioni degli scooter premium della Casa

editato in: da

Il parco moto di BMW si aggiorna e si rifà il look con due nuove versioni premium. Parliamo degli scooter C 400 X e C 400 GT, due modelli rinnovati con importanti ottimizzazioni tecniche e nuovi colori. Capace di impressionare i clienti grazie alla sua guida dinamica, la due ruote della Casa si fa sempre più potente e confortevole.

Il nuovo motore, conforme all’omologazione EU-5 con E-gas, può contare su 25 kW (34 CV) a 7.500 giri/min e una coppia di 35 Nm a 5.750 giri/min funge da unità motrice. La trasmissione della potenza avviene grazie a un cambio CVT (trasmissione a variazione continua) e una trasmissione sul forcellone ad elevata rigidità torsionale, quest’ultima accoppiata a un innovativo sistema di cuscinetti che minimizza le vibrazioni.

Modelli esemplari per la comodità di guida, i nuovi C 400 X e C 400 GT sono i compagni ideali per divertirsi in sicurezza sulle due ruote. La due versioni, la prima più incline al traffico cittadino mentre la seconda al turismo, sono entrambe dotate della manopola E-gas, che consente l’accelerazione elettronica, e di una valvola a farfalla ad azionamento elettrico che permette di controllare il minimo.

Dopo aver presentato il SUV elettrico BMW iX, la Casa ha messo in campo tutte le tecnologie disponibili anche nel settore moto, per apportare importanti migliorie ai due nuovi modelli. Tra queste c’è una risposta più fluida dell’acceleratore e una maggior stabilità a regime minimo. Le molle ottimizzate per la frizione centrifuga contribuiscono poi ad aumentare la stabilità di funzionamento del motore.

Anche l’impianto frenante dei nuovi C 400 X e C 400 GT è stato aggiornato. Il sistema a doppio disco anteriore offre ora un punto di pressione più stabile e un migliore roll-back dei pistoni dei freni. La Casa tedesca non ha poi lasciato nulla al caso rendendo i modelli sempre più accattivanti e pungenti. Con le nuove versioni fanno i loro debutto le colorazioni Blackstorm metallizzato, Granite Grey metallizzato e Blackstorm/Racingblue.

Disponibili anche nella variante Sport, per la C 400 X, e Triple Black, per la versione C 400 GT, i due nuovi scooter sono frutto dell’inconfondibile linguaggio del design di BMW Motorrad, anche se nel parco moto della Casa non mancano i cambi di rotta. Il look è moderno e orientato al futuro, ma riflette perfettamente la filosofia di stile dei tedeschi