BMW presenta la moto da città del futuro

editato in: da

BMW Motorrad presenta Concept CE 02, la moto da città del futuro: un modello che rappresenta una nuova e intelligente interpretazione della mobilità urbana su due ruote rivolta soprattutto a un target di giovani, grazie alle sue dimensioni compatte.

Il Concept CE 02 viene svelato a pochi giorni di distanza dalla IAA Mobility 2021, evento in programma a Monaco di Baviera dal 7 al 12 settembre. Sin dall’aspetto, il modello realizzato da BMW Motorrad svela il suo carattere innovativo: la Casa tedesca intendeva sviluppare una due ruote facilmente accessibile per chi ha la necessità di spostarsi in maniera indipendente.

Il modello della Casa tedesca che spopola su TikTok, è caratterizzato da due ruote di grandi dimensioni molto simili a quelle di una fun bike: questa soluzione consente alla moto di garantire robustezza e divertimento di guida. La silhouette è inconfondibile con una sella lunga e stretta e un telaio che accoglie le due unità della batteria.

Il centro di gravità del veicolo è posizionato in basso e questo favorisce la dinamica di guida. A fornire l’illuminazione è un faro nero quadrato con quattro elementi LED distintivi a fungere da fari anteriori. Sul posteriore, invece, ci sono due piccole foglie a LED traslucide, fissate a sinistra e a destra della sella.

La mission del Concept di BMW che nel corso del 2021 ha svelato CE 02, il suo nuovo scooter elettrico, è stata spiegata da Edgar Heinrich, Head of Design della sezione Motorrad della Casa bavarese: “A prima vista, c’è poco del BMW Motorrad Concept CE 02 che sia tipicamente BMW Motorrad, è qualcosa di completamente nuovo – hs dichiarato Heirich – Vogliamo impegnarci a creare qualcosa di innovativo ed essere dei pionieri, ciò che abbiamo dimostrato di essere con vari progetti in passato.

Il Concept CE 02 presenta nuove proporzioni e forme moderne per la mobilità urbana su due ruote. Inoltre, volevamo arrivare ad un livello di innovazione nel design mai raggiunto finora. La semplicità d’uso era importante, ma ancor più fondamentale era la componente emozionale, così come il divertimento alla guida”.

Dal punto di vista cromatico, il Concept CE 02 adotta un approccio purista, con lo schema base in nero e argento: uno stile sobrio. Per ammirare dal vivo la moto del futuro di BMW, basta attendere l’inizio dell’IAA Mobility 2021, il Salone dell’auto di Monaco di Baviera.