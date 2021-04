BMW CE 04, sta per entrare in produzione il nuovo scooter elettrico

editato in: da

Si tratta dell’erede dello storico scooter elettrico BMW C Evolution, le prime immagini di questo rivoluzionario due ruote hanno iniziato a circolare sul web già a partire dal 2017. Tutti lo attendono e finalmente abbiamo una buona notizia: sta per entrare in produzione.

Un nuovo mezzo che propone linee e soluzioni tecnologiche mai viste prima d’ora, le immagini del concept rilasciate da BMW lo confermano, molto simili a quelle che abbiamo visto lo scorso anno. Il nuovo scooter elettrico è pensato per le metropoli del mondo, si integra perfettamente nella vita urbana. Consentirà ai proprietari di spostarsi velocemente da un posto all’altro. Dall’ufficio a casa di amici, dal bar di quartiere al centro città. Flessibile e sempre connesso, BMW CE 04 è completamente elettrico e privo di emissioni.

Come abbiamo anticipato, anche il suo design è stato interamente riconcepito. Con CE 04 di BMW Motorrad prosegue in modo coerente il percorso che è iniziato con il primo maxi-scooter elettrico BMW C Evolution e con il Concept Link, lo scooter del futuro; tutto per portare al massimo livello la mobilità e il piacere di guida. BMW CE 04 concede la comodità di spostarsi velocemente da A a B in modalità completamente elettrica, lo scooter sfreccia deciso in città, è concepito per spostamenti rapidi, è dinamico, efficiente e al 100% privo di emissioni. Grazie al suo baricentro basso, si guida in modo rilassato e permette di raggiungere senza sforzi qualsiasi destinazione in città.

Silenzioso e maestoso lungo le strade delle metropoli, progettisti e sviluppatori l’hanno pensato a partire da un foglio bianco. Al centro di tutto, la visione di BMW: le persone e il modo in cui si sposteranno in futuro nelle grandi città. Partendo da questa idea, sono stati concepiti il design e la funzionalità. La batteria compatta ha permesso di dare libero sfogo alla creatività nella progettazione. La forma di BMW CE 04 è dominata da grandi superfici piane e semplici, interrotte da spigoli vivi.

Le caratteristiche del nuovo scooter elettrico di BMW sono state pensate in modo da potersi adattare perfettamente ai motociclisti del futuro. In tal modo, ogni guida diventa un vero piacere. La sella può essere regolata individualmente, spingendola avanti e indietro. Così anche i conducenti più alti possono sedersi comodamente. Nel vano portaoggetti, che può essere aperto lateralmente, c’è abbastanza spazio per riporvi una borsa o un casco.

I dettagli esterni sono perfetti, grazie alla verniciatura in Mineral White metallizzato, alle parti a grana grossa in nero opaco, alle accentature con sfumatura di colore arancione-rossa e ai cerchi in alluminio in look ‘ruota a disco’. Il motociclista a bordo dello scooter è sempre connesso grazie al proprio smartphone tramite CE 04. Il display chiaro diventa l’interfaccia tra l’ambiente di vita digitale e quello fisico e mostra tutte le informazioni importanti. La moto conosce la prossima destinazione, naviga con la massima attenzione lungo il percorso, ed è possibile anche ascoltare la propria playlist preferita.