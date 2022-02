Da Berlino lo scooter elettrico più sostenibile

Naon Zero-One è il concept del nuovo scooter elettrico che arriva da Berlino e che si presenterà sul mercato come uno dei veicoli più sostenibili in due differenti varianti. Già dal primo sguardo notiamo immediatamente la grande semplicità costruttiva, che non è un approccio ‘casuale’, ma scelta per rendere più facile la sostituzione di elementi della carrozzeria nell’eventualità di problemi e danni.

E non finisce qui, perché per la massima sostenibilità del nuovo scooter elettrico (come funzionano i motorini a zero emissioni), tutti i rivestimenti plastici, oltre ad essere separabili, non sono stati verniciati: la scelta è quella di rendere più agevole lo smaltimento delle componenti del veicolo.

La sostenibilità nella costruzione dello scooter elettrico Naon Zero-One

Durante la fase di produzione del telaio in alluminio la quantità di acqua e di energia richiesta è stata maggiore rispetto a quella che serve per altri mezzi della stessa categoria, è vero, ma è stata prontamente compensata con un’efficienza energetica maggiore su strada, assicurata dalla leggerezza del materiale; l’alluminio pesa meno dell’acciaio abitualmente utilizzato.

Anche dal punto di vista della dinamica del nuovo scooter elettrico iper sostenibile possiamo annoverare altri benefici, visto il baricentro basso del mezzo, grazie al fatto che le batterie intercambiabili sono state sapientemente posizionate sotto la pedana. La capacità delle stesse è di 2,4 kWh e l’autonomia garantita dallo scooter arriva fino ad un massimo di 140 chilometri. Il motore elettrico installato nella ruota posteriore del nuovo concept Naon Zero-One sprigiona 7 kW/9,5 cavalli di potenza e 200 Nm di coppia.

Il prezzo di listino del nuovo scooter elettrico sostenibile

Come abbiamo anticipato in apertura, il nuovo scooter elettrico (ormai il settore è in grande espansione) Naon Zero-One verrà lanciato sul mercato in due differenti varianti per accontentare le esigenze di tutti i potenziali clienti. Si parte con la versione base L1e, che raggiungerà la velocità massima di 45 km/h e che verrà offerta ad un prezzo di listino di 4.920 euro. Lo scooter elettrico nella variante ‘premium’, in grado di viaggiare fino a 100 km/h invece sarà proposto a 6.420 euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dello scooter elettrico sostenibile che arriva da Berlino, possiamo dire che il vano sottosella è capiente e che lo spazio non è stato sacrificato a causa della posizione della batteria: è possibile riporre piccoli oggetti personali, oltre ad un casco Jet. Per quanto riguarda l’assetto del veicolo, le sospensioni sono state tarate dalla Casa per poter garantire il massimo livello di stabilità e di comfort per il pilota. La frenata è stata affidata a un sistema di freni a disco con ABS.

Lo abbiamo detto, il design dello scooter elettrico è molto minimal, proprio per essere più sostenibile. Vediamo uno scudo trasparente e l’assenza del quadro strumenti digitale TFT, che può essere sostituito dallo smartphone: è stato creato infatti un alloggiamento apposito in cui inserire il telefono, sul manubrio.

A proposito della società che ha realizzato il concept, Naon ha sede a Berlino e si concentra sulla mobilità elettrica a due ruote. Combinando una tecnologia innovativa con materiali di alta qualità e una produzione locale made in Germany, il suo scooter elettrico apre una nuova strada verso una mobilità personale a basso impatto.