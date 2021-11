All’asta la moto di Fonzie di Happy Days

Un cimelio unico nel suo genere, che gli appassionati di serie TV Anni ’80 (a quel tempo si chiamavano più semplicemente telefilm) non vorranno di certo farsi scappare. La moto su cui era solito montare in sella Arthur Fonzarelli – meglio conosciuto come Fonzie di Happy Days – verrà messa all’asta da Bonhams in quel di Los Angeles.

Si tratta di una Triumph TR5 del 1949, appositamente acquistata da Bud Ekins (icona del mondo cinematografico degli Anni ’60 e degli Anni ’70 e pilota motociclistico off-road di grandissimo talento) per il protagonista della serie televisiva statunitense. Ekins riteneva, a ragione, che la scrambler del produttore britannico si adattasse alla perfezione alla personalità e allo stile di Fonzi. E per renderla ancora più unica nel suo genere, lo stuntman-motociclista statunitense modificò la moto a proprio piacimento.

In particolare, Ekins (a cui la stessa Triumph ha dedicato ben due moto) si occupò personalmente di customizzare il manubrio della moto, il serbatoio e i parafanghi (quello anteriore è stato eliminato). Per il resto, la moto restò tale e quale a quando uscì di fabbrica. Il telaio, si legge sul sito della casa d’aste statunitense, è identificato dal codice TC11198T, mentre il motore è associato al numero TR59106133. Nel corso dei 10 anni di riprese – Happy Days venne registrato e trasmesso dal 1974 al 1984 – vennero acquistati tre modelli di Triumph TR5 del 1949, ovviamente tutti con le stesse modifiche e customizzazioni.

Due di questi sono scomparsi dalle scene (uno, pare, sia stato messo all’asta nello stato del Michigan, ma non è dato sapere se e da chi è stato acquistato), mentre il terzo viene messo all’asta per la seconda volta in 10 anni da Bonhams. Al termine delle riprese, la moto del produttore britannico (recente protagonista dell'EICMA 2021 con ben 10 nuovi modelli presentati) venne acquistata da Mean Marshall's Motorcycles di Oakland (California, Stati Uniti), che diversi anni dopo si affidò alla casa d’aste californiana per venderla. Il nuovo proprietario si affida oggi alla stessa Bonhams per vendere nuovamente la moto di Fonzi.

Secondo le indicazioni presenti nella pagina dell’inserzione, la moto potrebbe raggiungere una valutazione di 120 mila dollari, circa 110 mila euro al cambio attuale. Ma, nel caso in cui dovessero “sfidarsi” due o più appassionati di Happy Days, non è da escludere che possa raggiungere cifre più elevate.