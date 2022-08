All’asta l’Husqvarna di Steve McQueen

Fonte: Bonhams Husqvarna 400 Cross: all'asta la moto di Steve McQueenn

Non sappiamo chi è l’uomo che si è aggiudicato all’asta la moto di Steve McQueen, sicuramente un appassionato e un collezionista facoltoso, visto il prezzo pagato lo scorso 19 agosto all’asta Bonhams: 186.500 dollari. L’attore, come sappiamo, amava le corse e le moto, e ne possedeva molte. Tra queste anche l’Husqvarna 400 Cross appena venduta.

Le caratteristiche della moto

La moto è stata di proprietà di Steve McQueen e, dopo la sua morte, avvenuta nel mese di novembre del 1980, è stata venduta Las Vegas (1984). Si sono susseguiti quattro proprietari, l’ultimo dei quali l’aveva ottenuta nel 2011, sempre a un’asta di Bonhams, pagandola 144.500 dollari. E oggi la stessa Casa d’Aste l’ha rimessa all’incanto, questa volta il nuovo proprietario ha pagato 186.500 dollari (circa 185.000 euro).

All’epoca, molti motociclisti amanti dell’offroad avevano tra le mani modelli bicilindrici più pesanti, “nudi” e alleggeriti il ​​più possibile, ma comunque ingombranti. Arrivò così la 400 Cross a due tempi, dotata di un motore monocilindrico vigoroso inserito in un telaio in acciaio leggero. Il serbatoio del carburante è in alluminio scolpito con una sezione lucidata per aiutare a ridurre i danni nel punto in cui il pilota è a stretto contatto con la sua moto. La combinazione lucido/rosso brillante è diventata un simbolo per le moto da cross in quegli anni.

Come molti appassionati di fuoristrada, McQueen raccolse molti esempi di moto che amava. Il marchio Husqvarna è apparso nel noto film/documentario di moto, piloti e corse “On Any Sunday”. Vedere Malcolm Smith e McQueen destreggiarsi sulla sabbia nelle scene del film ha fatto nascere nuovi appassionati di moto da cross. Un’altra Husqvarna 400 Cross è stata venduta all’asta il 6 ottobre 2018, ed era proprio quella guidata durante le riprese del film (per 230.500 dollari).

Fonte: Bonhams

La Husqvarna 400 Cross era una moto brutale, spietata, difficile da guidare bene, cosa che McQueen ha assolutamente fatto. La sua padronanza di questa due ruote aiuta solo ad alimentare la sua leggenda.

La moto di McQueen all’asta

Numero di telaio MI3845, non c’è alcun dubbio sulla provenienza della moto, grazie alla documentazione completa.

La motocicletta fu venduta come lotto 664 alla Steve McQueen Estate Auction presso l’Imperial Palace il 25 novembre 1984 a Las Vegas, in Nevada. Passò poi per altri tre proprietari successivi, prima di essere acquisito dal venditore 11 anni fa. La 400 Cross è accompagnata dal suo certificato di autenticità e dall’atto di vendita rilasciato all’acquirente all’Asta Immobiliare del 1984, e il documento di registrazione originale intestato a Solar Productions. Presente anche l’etichetta del lotto dell’asta originale del 1984.

La moto presenta le ammaccature e i graffi originali causati dalla dura guida offroad di McQueen e presenta anche le modifiche chieste dall’attore stesso, come una una protezione in pelle per il cambio e anche una candela di scorta collegata al telaio con del nastro adesivo. Pare che la due ruote in oggetto non sia mai stata accesa e guidata dai suoi proprietari dopo McQueen. La sua conservazione ottimale è tutta merito loro però, che hanno preservato la moto meticolosamente nel suo stato originale.