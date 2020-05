Askoll, gli scooter elettrici più venduti in Italia

editato in: da

NIU, in arrivo in Italia i nuovi scooter elettrici: i prezzi

Il mercato automotive in Italia sta purtroppo vivendo un periodo di profonda crisi a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito tutto il globo e ha rallentato l’economia mondiale, portando alcuni settori al collasso.

Si cerca ora di ripartire con la Fase 2, tante aziende hanno finalmente riaperto e molti negozi sono pronti a ricominciare il 18 maggio, ancora qualche dubbio per le Regioni più colpite dal Covid-19, Lombardia prima di tutte. In questa situazione, i veicoli più usati sono le automobili, quelle considerate a minor rischio di contagio, i mezzi pubblici circolano ma con nuove disposizioni per mantenere il distanziamento sociale e sono comunque ritenuti i meno sicuri.

Con il ritorno al lavoro di moltissimi italiani, è aumentato ovviamente il traffico e con esso l’inquinamento, per questo motivo si cercano soluzioni alternative, come le bici elettriche e i monopattini in città o ancora gli scooter a zero emissioni. Parlando di questi ultimi, vediamo quali sono i più venduti in Italia, Askoll detiene il primato assoluto nella Penisola.

Tra gli scooter del brand Askoll ES1 è al secondo posto tra gli elettrici più venduti in Italia. Dotato di un motore elettrico che raggiunge una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 100 km circa. Il suo prezzo è di 2.290 euro. Servono solo tre ore per la ricarica della batteria, che avviene tramite una qualsiasi presa domestica. Sono disponibili tre differenti modalità di guida, Eco, Normal e Power. Due pacchi batterie Panasonic agli ioni di litio dalla capacità totale di 2,1 kWh per un peso di 8 kg garantiscono l’autonomia.

Askoll ES3 è lo scooter elettrico più venduto in Italia con 980 unità immatricolate nel periodo gennaio-novembre 2019. Viaggia ad una velocità massima di 66 km/h e garantisce un’autonomia fino a 96 km. Il motore elettrico brushless Askoll è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio. Le ruote grandi e le sospensioni, idraulica telescopica sull’anteriore e a mono-ammortizzatore sul posteriore, consentono allo scooter elettrico di adattarsi a qualsiasi tipologia di percorso. L’eccezionale due ruote a zero emissioni vanta tre differenti modalità di guida, come la sorella ES1: Eco, Normal e Power. Il prezzo di listino parte da 3.590 euro.