Askoll, nuova gamma per gli scooter elettrici più venduti in Italia

Causa Coronavirus, il mercato automotive ha attraversato un periodo di profonda crisi. Finalmente si sta riprovando a ripartire, tante aziende hanno riaperto e molti italiani sono tornati alla loro quotidianità.

Con il ritorno al lavoro di molte persone, è decisamente aumentato il traffico in tutte le città italiane e con esso l’inquinamento, dunque, si cercano soluzioni alternative, come monopattini e bici elettriche o gli scooter a zero emissioni. Soffermandoci proprio su questi ultimi, Askool, ha lanciato la sua nuova gamma NGS.

L’azienda vicentina, in collaborazione con Italdesign, ha inaugurato una nuova generazione di scooter con tessuti stilistici innovativi. La gamma NGS si compone di 3 scooter dalle linee ridisegnate, leggeri e maneggevoli. Questi sono provvisti di una sella biposto, grande, comoda e con uno scudo decisamente più protettivo. Askoll, brand di grandioso successo nel suo segmento in Italia, ha scelto un’estetica semplice, ma allo stesso tempo funzionale, per garantire le più elevate prestazioni. Inoltre, gli scooter NGS sono dotati di una nuova trasmissione che li rende ancora più silenziosi. Su tutti i modelli sono previste ruote da 16 pollici con pneumatici a doppia mescola, morbidi fuori e rigidi al centro. Le batterie sono estraibili, il tempo richiesto per una ricarica completa (da 0% a 100%) è di circa 3 ore per 1kWh.

NGS1 ha una potenza di 1500 W e coppia di 100 Nm, raggiunge i 45 km/h e possiede un’autonomia massima di 40 km. Il motore elettrico brushless Askoll è alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio, di serie, con una capacità complessiva massima di 1.045 Wh e 7,6 kg di peso. L’impianto frenante è costituito da freno a disco da 190 mm all’anteriore mentre al posteriore è presente un tamburo da 140 mm. Questo scooter si può guidare con il patentino già a 14 anni.

NGS2 invece ha una potenza di 2.200 W e coppia di 130 Nm, anch’esso riesce a raggiungere i 45 km/h e ha un’autonomia massima di 71 km. Il suo motore elettrico brushless Askool ad alta efficienza energetica è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio, di serie, con una capacità complessiva di 2.090 Wh e 7,6 di peso ciascuno. L’impianto frenante è invece costituito fa freno a disco da 190mm di diametro all’interiore e al posteriore.

Sono invece maggiori le prestazioni di NGS3, il motore da 2.700 W e coppia di 130 Nn consente di raggiungere una velocità massima di 66 km/h. Questo modello garantisce un’autonomia fino a 96 km. Il motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio, con una capacità complessiva di 2.800 Wh e 8,1 di peso per pacco di batteria.

Proprio come tutti gli scooter elettrici Askoll, anche i nuovi modelli NGS possiedono batterie estraibili. Si possono ricaricare facilmente da qualsiasi presa elettrica o direttamente dallo scooter collegandole al caricabatteria. NGS2 e NGS3 sono dotati di display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth. Dunque, possono connettersi alla nuova App Askoll Smart Drive, già scaricabile da Google Play o App store, che permette di tenere sotto controllo lo stato dello scooter.

I nuovi mezzi a due ruote di NGS, disponibili in tre varianti di colore (rosso, bianco e grigio titanico), sono in vendita al prezzo di € 2.490 per il modello NGS1, € 3.690 per NGS2 e € 4.190 per NGS3.