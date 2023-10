Fonte: Ufficio Stampa Honda Arrivano importanti aggiornamenti per le moto di Honda

Honda ha annunciato il debutto delle nuove Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports che arrivano sul mercato con la nuova versione 2024. Le nuove ammiraglie della gamma Adventure della Casa nipponica introducono diverse novità, sia al comparto tecnico che dal punto di vista estetico, confermandosi un riferimento assoluto per gli appassionati di questo segmento di mercato. Le nuove Africa Twin saranno disponibili nelle concessionarie europee di Honda a partire dal prossimo mese di novembre 2024. I prezzi saranno comunicati successivamente.

Aggiornamento per il bicilindrico

Le nuove Honda CRF1100L Africa Twin 2024 registrano un importante aggiornamento per il bicilindrico parallelo di 1.084 cc che si conferma il punto di riferimento della famiglia Africa Twin anche per il 2024. Il motore, in questa nuova veste, garantisce prestazioni migliori, con più coppia e più potenza ai bassi e medi regimi.

La potenza massima del bicilindrico resta di 102 CV. Da segnalare, però, un miglioramento della coppia massima che ora tocca quota 112 Nm (disponibili a 5.500 giri/min). Si tratta di un incremento del 7% rispetto alla versione delle Africa Twin 2023 che raggiungeva il massimo (105 Nm) soltanto a 6.250 giri/min.

Tra le novità tecniche c’è anche un incremento del rapporto di compressione, che passa da 10,1:1 a 10,5:1. Miglioramenti arrivano anche alla fasatura della distribuzione, al sistema di aspirazione, all’impianto di scarico e alle mappature di accensione e iniezione. Il motore è omologato Euro5+.

Per le nuove Africa Twin di Honda è possibile scegliere tra cambio manuale e cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission). La Casa, che ha recentemente presentato anche la nuova Honda Hornet, sottolinea un aggiornamento anche per il cambio DCT, rivisto in vari aspetti di funzionamento con l’obiettivo di sfruttare al meglio le nuove performance del motore.

Le altre novità

Le versioni 2024 delle Honda CRF1100L Africa Twin portano diverse novità aggiuntive. La nuova Africa Twin arriverà sul mercato, per la prima volta, in due versioni, la a standard, con sospensioni Showa meccaniche, e la “ES”, con sospensioni elettroniche Showa EERA, in precedenza disponibili solo per la Adventure Sports.

Da segnalare anche il passaggio ai cerchi a raggi tangenziali con pneumatici tubeless oltre al nuovo parabrezza maggiorato e regolabile su 5 livelli. La nuova Honda CRF1100L Africa Twin con sospensioni meccaniche sarà disponibile in Italia nella versione Grand Prix Red con cambio manuale a 6 rapporti.

La versione ES con sospensioni elettroniche, invece, sarà disponibile nelle versioni Matt Ballistic Black Metallic’ e Tricolour (‘Pearl Glare White e Glint Wave Blue Metallic’), con possibilità di scegliere anche il cambio DCT.

Tra le novità della CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 troviamo l’aggiornamento dell’avantreno con l’introduzione del cerchio da 19 pollici con pneumatico radiale 110/80. Da segnalare anche la riduzione di 20 mm della corsa delle sospensioni elettroniche di serie Showa EERA. Novità anche per cupolino e carena.

Questi elementi sono stati ridisegnati per migliorare l’aerodinamica e il comfort. C’è anche una nuova sella che incrementa la superfice di seduta dell’8%. In Italia, la nuova Adventure Sports sarà disponibile nelle colorazioni ‘Matt Ballistic Black Metallic’ (con cerchi neri) e Tricolour ‘Pearl Glare White’ (con cerchi color oro).