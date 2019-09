In arrivo la prima moto Ducati elettrica della storia

editato in: da

Arriva la Ducati Zero, la prima moto elettrica mai realizzata dall’azienda di Borgo Panigale.

La conferma arriva direttamente da Claudio Domenicali, l’amministratore delegato di Ducati che ha annunciato la come la Casa emiliana sia già da tempo al lavoro per entrare sul mercato con un esemplare sportivo completamente elettrico e a zero emissioni. Nei piani di Ducati, la moto dovrebbe arrivare su strada nel 2021, insieme ad un nuovo maxiscooter elettrico.

Ma come sarà la prima Ducati completamente elettrica della storia? Sono tante le indiscrezioni che iniziano a circolare, con diversi designer che si sono cimentati nella realizzazione di concept che immaginano la natura della futura creazione di Borgo Panigale. Uno di questi, Alessandro Lupo, ha pensato che la nuova creatura a emissioni zero nascerà sotto il brand Monster, con un risultato che presenterebbe innovazione e tradizione, in pieno stile Ducati. La moto, ribattezzata Ducati Monster Electric Concept, mescola lo stile vintage delle Cafe Racer con la bellezza del marchio Ducati e l’architettura di una motocicletta elettrica, senza rinunciare ad un’estetica accattivante. Il tutto mantenendo un’anima sportiva per sfruttare al meglio un powertrain con coppia altissima.

Un altro concept, presentato da un gruppo di studenti in collaborazione con la stessa Ducati, propone una moto che si presenta molto agile, stretta e dal design rastremato, capace di richiamare le forme di un serpente nell’atto di attaccare una preda. Il progetto spicca per studi di aerodinamica e design molto interessanti, con diversa proposte suggestive come il logo Zero posizionato ai lati della carena.

La cosa certa è che la prima Ducati completamente elettrica mai realizzata vedrà la luce nel prossimo futuro. Quello della produzione in serie di moto silenziose a emissioni zero è un progetto che porta la Casa di Borgo Panigale a seguire il trend green mai attuale come in questo periodo, tanto per le automobili quanto per le motociclette. La concorrenza ha già fatto le proprie mosse sul campo della mobilità elettrica, basti pensare a Harley-Davidson che ha presentato la Live Wire, il primo modello elettrico prodotto dall’azienda di Milwaukee.

Lo stesso stanno facendo la Yamaha che ha introdotto sul mercato una tre ruote unica e a zero emissioni, e la Honda che produce l’Africa Twin con cambio automatico. Entro il 2021, arriverà anche la prima Ducati elettrica della storia con un modello che segnerà un’epoca per il marchio italiano.