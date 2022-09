Arriva in Italia il nuovo scooter elettrico

Fonte: Yadea Arriva in Italia Yadea M6L, un nuovo scooter elettrico che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo.

Gli scooter elettrici, e il settore dei veicoli a batteria più in generale, rappresentano ormai la nuova frontiera della mobilità urbana. Ne sono un esempio i tanti mezzi che ogni mese arricchiscono il mercato italiano (e internazionale), come questo nuovo due ruote elettrico economico, che viene dalla Cina per conquistare giovani e non solo. Si chiama Yadea M6L, e dalla sua – a parte il prezzo particolarmente concorrenziale – vanta varie peculiarità interessanti e un’autonomia che basta e avanza per la maggior parte degli spostamenti in città.

Design dello scooter elettrico Yadea M6L

Per chi non lo sapesse Yadea è un marchio di veicoli elettrici a due ruote arrivato in Italia solo di recente. Quasi un anno fa, in occasione di EICMA 2021, svelava parte della sua linea di prodotti per il nostro mercato, a cui ora si aggiunge un nuovo scooter elettrico: Yadea M6L, per l’appunto. Esteticamente si presenta con un design che predilige linee morbide e tondeggianti, in tinta Titanium Grey, basato su un telaio in acciaio inox alto resistenziale rivestito da un film anticorrosione. La sella è biposto e integra anche uno schienale per il passeggero, sostituibile volendo con un portapacchi in alluminio fornito in dotazione.

Parlando di ciclistica, questo scooter elettrico monta una forcella telescopica con steli da 30 mm (escursione da 62 mm) che lavora in combinazione con una sospensione posteriore regolabile a 55 o 60 mm. I cerchi in lega sono da 10”, mentre i freni sono a disco solo anteriormente, posteriormente c’è un sistema a tamburo. Yadea M6L, nonostante sia omologato per trasportare due persone, non è un mezzo ingombrante, affatto, considerando che è lungo 178,5 cm, largo 71,5 e alto 107,5. Il peso? 74 kg, batteria compresa.

Motore, prestazioni e prezzi di Yadea M6L

Il cuore di Yadea M6L è un motore brushless da 1500 W, posto nel mozzo e affiancato da una batteria estraibile dalla capacità di 1.200 Wh piazzata nella pedana centrale e gestibile grazie alla presenza di due modalità di guida. Numeri alla mano, questo scooter elettrico promette una velocità massima di 45 km/h e 40 km di autonomia (il consumo dell’energia dichiarato è pari a 35 Wh/km), quanto basta per spostarsi agevolmente in città, seppur non ai livelli di un altro scooter a zero emissioni come il Ventura 125, economico sì, ma più sportivo e dotato.

Fra le chicche di Yadea M6L, vale la pena menzionare la possibilità di ricaricare on board i propri dispositivi grazie alla presa USB posta nel vano portaoggetti (grande quanto basta per stivare un casco jet), i fari full LED anteriori e posteriori e il quadro strumenti LCD da 5” ricco di informazioni, comprensivo di cruise control, di indicatore delle chiamate Bluetooth in entrata, della modalità di guida scelta e dei parametri relativi al surriscaldamento della batteria e della corrente erogata. Discorso prezzi e disponibilità, il nuovo scooter elettrico di Yadea arriva in Italia a 1.990 euro, un prezzo piuttosto interessante che farà gola anche a chi punta a risparmiare sfruttando un kit elettrico dedicato per portare a nuova vita il proprio scooter più datato.