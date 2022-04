Arriva in Italia la nuova scrambler Brixton

La gamma Crossfire di Brixton accoglie una nuova due ruote eccezionale: stiamo parlando di una moto unica, la 500 XC, che rappresenta la variante Scrambler della Sport Classic 500, e che è arrivata anche sul mercato italiano. La moto si presenta con caratteristiche tipiche delle due ruote da fuoristrada, balzano infatti immediatamente all’occhio i cerchi a raggi anteriori da 19″ e posteriori da 17″.

La Casa ha realizzato la sua nuova creatura pensando anche all’aumento dell’escursione delle sospensioni: 150 mm all’anteriore e 130 mm al posteriore, una caratteristica che fa crescere anche l’altezza da terra. Il manubrio si trova in posizione rialzata, i cuscinetti in gomma nera sui lati del serbatoio invece sono stati inseriti con l’obiettivo di garantire una maggiore aderenza.

La nuova scrambler britannico-cinese Brixton Crossfire 500 XC

La nuova moto, variante “fuoristradistica” della sportiva 500, arriva anche sul mercato italiano. Ci mostra il suo stile vintage, che piace, e la colorazione Desert Gold, per gli amanti di questo look retrò. Il prezzo di listino della moto è di 6.999 euro. La due ruote è dotata di motore bicilindrico in linea, una nuova ciclistica completata dalla piastra paramotore in acciaio inossidabile e crash bar di colore nero.

Non è tutto, la nuova variante Scrambler (modello accattivante stradale e offroad) vanta anche un nuovo parafango anteriore rialzato, un cupolino di piccole dimensioni, il faro a LED con struttura paracolpi e una protezione del radiatore che presenta la X in rilievo sul lato. Gli pneumatici scelti dalla Casa per questa sua nuova creazione offroad sono i Pirelli Scorpion Rally STR. All’avantreno troviamo la forcella a steli rovesciati regolabile in estensione, nella parte posteriore invece prende posto il monoammortizzatore regolabile nel precarico e in estensione, entrambe targate KYB/Kayaba. Le pinze freno idrauliche che sono state inserite sulla nuova creatura della Casa sono le stesse di 500 e 500 X, mentre il freno a disco è da 320 mm.

Come abbiamo già anticipato, la nuova Crossfire 500 XC ha lo stesso motore delle “sorelle”, il bicilindrico in linea raffreddato ad acqua. La due ruote offroad è disponibile in Italia nella colorazione Desert Gold a un prezzo di listino pari a 6.999 euro.

I punti salienti

Tra le peculiarità della nuova Brixton Crossfire 500 XC c’è senza dubbio il motore, cuore pulsante della moto: si tratta del nuovissimo bicilindrico in linea da 486 cc con 35 kW di potenza. Nel segmento A2, va dritto al limite dello spettro di prestazioni consentito dalla legge. Il tachimetro digitale è dotato di indicatori di carburante, abbaglianti e indicatori di direzione, marcia in folle, contachilometri, orologio, pressione dell’olio, controllo della carica della batteria, sistema ABS, allarme della temperatura del liquido di raffreddamento e display della marcia.

La moto dispone del sistema frenante del rinomato produttore spagnolo J. Juan, dotato di dischi idraulici (Ø 320 mm davanti e Ø 240 mm dietro) e del sistema ABS a doppio canale di Bosch nella versione 9.1, con un peso di soli 640 grammi, in grado di assicurare una decelerazione sicura in situazioni anche più pericolose. La calibrazione di Bosch in base alle specifiche del veicolo, come il baricentro, la circonferenza di rotolamento degli pneumatici, significa che il sistema è perfettamente adattato a questa due ruote.