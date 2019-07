L’Aprilia Tuono vince la Pikes Peak, la gara in salita più famosa al mondo

editato in: da

L’Aprilia Tuono vince la Pikes Peak

L’Aprilia Tuono 1100 Factory ha vinto la Pikes Peak, la gara in salita più famosa al mondo che si corre ogni anno sulle montagne americane del Colorado.

L’Aprilia Tuono, condotta dal pilota australiano Rennie Scaysbrook, ha raggiunto i 4.302 metri della vetta in 9 minuti, 44 secondi e 963 millesimi, tempo che rappresenta il record della categoria, confermando così la vocazione sportiva di tutta la famiglia di moto Aprilia nate intorno al motore V4 di Noale.

Ma al termine della gara, corsa nello scorso weekend, Scaysbrook ha avuto parole solo per ricordare l’amico e avversario Carlin Dunne che ha perso la vita in un drammatico incidente. Dunne correva nella categoria Exhibition Powersport che avrebbe certamente dominato senza il tragico incidente che lo ha coinvolto quando, con un tempo record, già era in vista del traguardo.

“È stata una gara spettacolare – ha commentato Scaysbrook – ma solo fino a quando non abbiamo saputo dell’incidente. Carlin era una parte enorme di tutta la mia esperienza in questa gara, è stato la mia guida quando mi sono presentato come rookie nel 2016, fino al nostro testa a testa nella Pikes Peak del 2018 che lo vide trionfare. Carlin era un vero gentleman, siccome siamo stati gli ultimi due a partire, mi ha stretto la mano, mi ha augurato buona fortuna e ci siamo dati appuntamento al traguardo, in cima alla montagna. Abbiamo perso un vero campione”.

E riguardo alla gara ha aggiunto: “La gara è stata una di quelle occasioni nelle quali sei tutt’uno con la tua moto. Abbiamo lavorato per questo tutta la settimana, migliorando sempre, prova dopo prova, per questo voglio ringraziare il team fantastico che mi ha permesso di cogliere questo risultato”.

Aprilia Tuono V4 rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia: la sofisticata gestione elettronica comprende l’avanzato pacchetto di controlli dinamici APRC, il Cornering ABS, il Quick Shift attivo anche in scalata, il Pit Limiter e il Cruise Control. L’esclusivo motore V4 a 65° da 1100 cc e 175 cv e il telaio da corsa offrono performance ineguagliabili.

Semplicemente senza rivali, la naked di Aprilia è erede di una famiglia di motociclette elette nel tempo tra le più adrenaliniche ed efficaci di sempre, Tuono, si conferma imbattibile in pista e divertentissima su strada.