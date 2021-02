Aprilia Tuono 660, svelato il prezzo della nuova naked

editato in: da

Aprilia annuncia l’ingresso nel listino e il prezzo della nuova Tuono 660, la naked della Casa di Noale sorella della carenata RS. Il modello, presentato ufficialmente durante i primi giorni del 2021, arriverà nelle concessionarie in tre varianti di colore e anche in una versione depotenziata da 35 kW.

L’Aprilia Tuono 660 venne svelata come prototipo nel 2019 in occasione dell’EICMA, dove riscosse subito un grande successo, facendo crescere l’entusiasmo tra gli appassionati delle due ruote che hanno dovuto aspettare fino allo scorso gennaio per poterla finalmente ammirare nella sua versione definitiva.

La nuova Tuono 660 è figlia della Tuono 1100 e sorella della nuova sportiva Aprilia RS 660 con la quale divide gran parte delle sofisticate soluzioni tecnologiche. Una naked unica nel suo segmento: leggera e potente, vanta un bicilindrico da 95 Cv, un’elettronica avanzatissima e una ciclistica all’avanguardia.

Per realizzarla, Aprilia è partita da una base tecnica nata per la pista, così da donare al modello qualità di guida e prestazioni impareggiabili. Nasce così la nuova Aprilia Tuono 660, la naked unica nel suo segmento caratterizzata da elevati contenuti tecnici ma che non rinuncia a una connotazione stradale e quotidiana, grazie alla posizione di guida rialzata in grado di donare ergonomia, naturalezza e comfort in sella.

Il motore della nuova Aprilia Tuono 660 è sfruttato come elemento portante e contribuisce a formare una struttura compatta, leggera e rigida. Il bicilindrico di ultima generazione, piccolo e leggero, è frutto dell’esperienza acquisita sul potente V4 Aprilia, dal quale riprende tanto la filosofia costruttiva quanto i concetti tecnici di base.

Il rapporto peso/potenza è straordinario: 193 kg in ordine di marcia per 95 Cv di potenza. Un vero e proprio record per la categoria che consente al modello di rappresentare la formula ideale per il divertimento su strada accessibile a tutti.

La dotazione elettronica, derivata direttamente dalla hypernaked leggera Tuono V4, è avanzatissima: l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire consente di amministrare facilmente la suite di controlli elettronici APRC che comprende il traction control multilivello, l’anti wheelie, il cruise control, l’engine brake e le mappe motore selezionabili.

L’ultima Aprilia Tuono 660 arriverà nelle concessionari in tre varianti cromatiche: Concept Black, Iridium Grey e Acid Gold. Il prezzo di partenza è di 10.550 euro. Sarà disponibile anche la versione depotenziata da 35 kW per i più giovani con patente A2.