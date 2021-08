Aprilia Tuareg, torna la mitica enduro italiana

Aprilia ha diffuso le prime informazioni e le immagini della Tuareg 660 , la moto enduro di media cilindrata in stile anni Ottanta che la Casa di Noale aveva presentato in anteprima nel corso dell'Eicma 2019: stile anni '80 per un modello che riesce a coniugare il passato e il presente, con soluzioni tecniche all'avanguardia.

Le immagini dell'Aprilia 660 Tuareg sono state diffuse dal marchio del Gruppo Piaggio attraverso le proprie pagine social. La moto sfrutta lo stesso bicilindrico parallelo dell'Aprila RS 660 e della Tuono che ha vinto la Pikes Peak, la gara in salita più famosa al mondo: a differenza di questi due modelli che vantano rispettivamente 100 e 95 Cv, la potenza della nuova Tuareg è di 80 Cv, mentre la coppia massima arriva a 70 Nm.

Questi numeri, uniti a quelli del peso a secco dichiarato di 187 kg e alla capacità di 18 litri del serbatoio, configurano una moto adatta tanto all'usto specialistico, quanto nel destreggiarsi senza problemi in diversi contesti stradali, tenendo sempre in considerazione che la ruota posteriore è da 18 pollici, mentre quella anteriore è da 21 pollici.

La Casa di Noale, per quanto riguarda il telaio, ha deciso di scegliere una struttura mista con un traliccio in acciaio abbinato a piastre di rinforzo in alluminio. Nella stessa lega, inoltre, è stato realizzato anche il forcellone connesso al corpo centrale, mediante leveraggi progressivi. La forcella, invece, presenta steli del diametro di 43 mm.

Sul fronte sospensioni, per la Tuareg 660 l'Aprili dichiara un'escursione di 240 mm, la stessa misura della luce a terra, con un interasse di poco più di 1.500 mm e un'altezza dalla sella di 840 mm. A completare il pacchetto tecnico della nuova enduro della Casa di Noale c'è la piattaforma elettronica APRC che include il cruise control, le mappe motore, il controllo di trazione, l'ABS disinseribile sulla ruota posteriore e la regolazione del freno motore.

Aprilia, brand che ha da poco svelato le sue 'piccole' supermotard dedicate ai giovani sportivi, per il design della Tuareg 660 si è ispirata al suo passato, attingendo a piene mani allo stile degli anni Ottanta, reinterpretato in una chiave moderna ed essenziale: l'esempio lampante è il gruppo ottico anteriore a LED. L'approdo sul mercato della nuova Aprilia Tuareg 660 è previsto per l'autunno del 2021: il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi attorno ai 12.000 euro.