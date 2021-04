Aprilia SRX 50, nuova tendenza nel segmento degli scooter urbani

editato in: da

Aprilia ha svelato il nuovo scooter da 50 cc: Aprilia SXR 50. L’ultimo ‘motorino’ della Casa di Noale sfoggia linee sportive, ma anche funzionalità e contenuti elevati nonostante la piccola cilindrata. Il motore è un 4 tempi Euro 5, silenzioso e parco nei consumi.

Aprilia sin dagli anni Novanta è sinonimo di scooter sportivi come il celebre Aprilia SR 50, un mezzo che ha segnato l’ultimo decennio del secolo scorso. Con l’inedito SXR 50 il marchio italiano ha rinnovato ancora una volta la propria gamma. Il due ruote, nella vista frontale, si contraddistingue per l’ampio scudo al centro del quale si trova il gruppo ottico anteriore a LED. I fari integrano inoltre il profilo delle luci diurne e gli indicatori di direzione. La sensazione di trovarsi in sella a uno scooter di dimensioni maggiori è suggerita dal manubrio rialzato e dal parabrezza integrato nello scudo.

Il cruscotto dell’SXR 50 ospita una strumentazione LCD 100% digitale. Attraverso il pulsante MODE, posizionato sul blocchetto comandi destro, si possono scorrere le varie informazioni: il tachimetro, la scala del contagiri, l’odometro totale e parziale, la temperatura dell’aria, l’orologio, il livello del carburante, la velocità massima e quella media, il consumo istantaneo e quello medio, l’autonomia e lo stato di carica della batteria.

Tra gli accesso forniti da Aprilia per il nuovo SXR 50 c’è il sistema di connettività Aprilia MIA. Questo permette di collegare tramite Bluetooth lo smartphone al veicolo. All’interno del portapacchi è inoltre presente una presa USB per la ricarica dei dispositivi mobili: una soluzione introdotta da Aprilia anche sulle recenti piccole supermotard. Ulteriori accessori sono il bauletto da 32 litri, il parabrezza maggiorato, il tappetino in gomma antiscivolo per la pedana poggiapiedi e il cavalletto laterale.

Il comfort alla guida dello scooter italiano è assicurato dalla pedana piatta, che consente di posizionare piccoli bagagli. La capacità del vano sottosella è di 20 litri. Il passeggero ha invece a disposizione 2 pedane estraibili. La sella è lunga 850 mm, impreziosita da doppie cuciture. Anche al posteriore si trovano luci a LED e i cerchi sono in lega da 12 pollici con disegno a 5 razze. Infine lo scooter è ordinabile in 4 colorazioni: Essence White, Instinctive Grey, Power Red ed Enigma Black.

Come detto, il ‘motorino’ è spinto da una unità 50 di cilindrata a 4 tempi. È un propulsore Euro 5, rispettoso quindi delle ultime stringenti normative in materia d’inquinamento. In base al ciclo WMTC si possono percorrere 40 km con un litro di carburante.