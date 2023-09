Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: Ufficio Stampa Aprilia Aprilia SR GT Replica riprende la livrea delle Moto GP di Aprilia

Aprilia presenta il nuovo Aprilia SR GT: lo scooter “urban adventure” si rinnova con una nuova versione Replica che esalta il carattere sportivo del progetto, prendendo ispirazione dalle RS-GP impegnate nel mondiale di MotoGP 2023 con Aleix Espargaró e Maverick Viñales. La nuova livrea esalta le linee sportive dello scooter, evidenziando il lavoro svolto dai progettisti di casa Aprilia.

Il nuovo scooter arriverà nelle concessionarie Aprilia nel corso delle prossime settimane. Per i futuri clienti ci sarà la possibilità di scegliere tra due versioni, con il debutto di una nuova variante da 200 cc ideale per chi è alla ricerca di una guida ancora più sportiva.

Uno scooter sportivo

Il nuovo Aprilia SR GT Replica esalta il carattere sportivo della Casa italiana, riproponendo l’estetica che caratterizza le Moto GP dell’azienda di Noale e massimizzando l’anima racing, parte integrante di ogni veicolo a due ruote firmato Aprilia. Il progetto arriva a breve distanza dal debutto di un’altra moto sportiva di Aprilia.

La nuova versione dello scooter ha una colorazione nero opaco accompagnata dalle stesse grafiche, con combinazione di tinte rosse e viola, delle Aprilia RS-GP del team ufficiale Aprilia Racing. Non manca il caratteristico logo Aprilia che percorre tutta la fiancata, in diagonale, fino a raggiungere la parte anteriore della pedana.

Da segnalare anche i cerchi ruota verniciati in nero. All’anteriore c’è anche il dettaglio rosso, che riprende le grafiche delle Moto GP, a contrasto sul canale. La nuova versione Replica dell’Aprilia SR GT non si limita a sole personalizzazioni estetiche per esaltare l’anima racing del progetto.

Di serie, infatti, l’allestimento prevede pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo che sostituiscono le coperture all terrain montate da altre versioni dello scooter, come la SR GT e la SR GT Sport. Tra gli optional, inoltre, ci sono i numeri di gara dei piloti di Aprilia Racing, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, protagonista di una straordinaria doppietta al Gran Premio di Catalunya.

Anche la guida ha un’impronta sportiva, grazie al manubrio naked, in stile motociclistico, e alla posizione di guida attiva, infatti, lo scooter di Aprilia garantisce un controllo superiore in strada, in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono poi le sospensioni a corsa lunga che, grazie anche a una maggiore altezza da terra, permettono di superare, con relativa semplicità, tutti gli ostacoli tipici dei percorsi sconnessi urbani.

Fonte: Ufficio Stampa Aprilia

Disponibile da ottobre

Il nuovo Aprilia SR GT Replica arriverà presso la rete Aprilia a partire dal prossimo mese di ottobre. Per i clienti interessati alla nuova versione dall’anima sportiva dell’urban adventure scooter di Aprilia c’è ora la possibilità di scegliere tra le cilindrate 125 e 200 cc, rispettivamente disponibili con prezzi di 4.449 euro e 4.749 euro.

La versione 125 dello scooter ha un monocilindrico i-get in grado di erogare una potenza massima di 11 kW, a 8.750 giri, con una coppia di 12 Nm, disponibile a 6.500 giri. Con l’Aprilia SR GT 200, invece, debutta il nuovo monocilindrico di 174 cc che garantisce una potenza massima di 13 kW, a 8.500 giri. Il motore è in grado di offrire anche una coppia massima di 16,5 Nm, a 7.000 giri.