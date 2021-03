Aprilia svela le sue ‘piccole’ supermotard

editato in: da

Aprilia presenta SX e RX 125, le ultime eredi della storia della Casa nelle competizioni off-road. Forte la reputazione costruita negli anni grazie a moto leggere e performanti, molto divertenti da guidare sulle strade quotidiane e sui percorsi fuoristrada più impegnativi.

Le due moto sono state rinnovate nel design, nella dotazione e nel motore, per regalare maggiori soddisfazioni di guida a chiunque. Come da tradizione, SX e RX 125 condividono la stessa base tecnica, tuttavia sono caratterizzate da una connotazione diversa che asseconda passioni differenti. In effetti la SX 125 è la supermotard di Aprilia destinata al divertimento su strada e in circuito, la RX 125 ha una connotazione più fuoristradistica. Entrambe sono dedicate ai giovani motociclisti alla ricerca delle elevate performance, ma anche dello stile e della sicurezza nella guida di tutti i giorni.

Aprilia SX monta ruote da 17” gommate da pneumatici sportivi, si candida a essere una delle 125 più efficaci nei percorsi stradali. Una moto scattante e leggera, offre prestazioni da riferimento, grazie anche al suo rinnovato motore, dalle performance al top della categoria. Aprilia RX è dedicata agli appassionati di off-road. I cerchi dalle misure tipiche per il fuoristrada (21” l’anteriore e 18” il posteriore) accolgono pneumatici tassellati.

Le nuove SX e RX sono destinate a lasciare il segno grazie a uno stile al servizio della funzionalità. Una grande attenzione è stata posta nella cura delle finiture: il telaio, il motore, il forcellone, i cerchi e il manubrio in alluminio a doppia sezione sono verniciati con un accattivante nero lucido, mentre è nuovo il profilo del serbatoio. Nuova è anche la variante cromatica Rally Tribute, caratterizzata da colorazioni tipiche della storia fuoristradistica di Aprilia. Sotto la sella è presente un vano nel quale è possibile fissare la presa USB.

La Casa, dopo aver lanciato la fantastica naked Tuono, si è rivolta alle sue ‘piccole’. Ha dotato le nuove SX e RX di una sofisticata strumentazione digitale, compatta, moderna e ben leggibile. Oltre alle funzioni più comuni, il cruscotto digitale multifunzione vanta anche il diario di viaggio, con la possibilità di visualizzare velocità massima e due odometri parziali che segnalano i chilometri percorsi durante le sessioni di guida.

Il motore è un monocilindrico con distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido, completamente rivisto nella parte termodinamica. La sicurezza di Aprilia SX e RX è affidata a sospensioni evolute e ad un impianto frenante di livello assoluto. Aprilia (da oggi presente anche nel mondo dei monopattini) introduce per prima in questo segmento di mercato il sistema ABS Bosch con anti roll-over che agisce sulla ruota anteriore, garantendo precisione e totale controllo nella frenata.

Aprilia RX 125 è disponibile nella colorazione Silver Speedway e nella nuova variante grafica Rally Tribute, alle quali si aggiunge per il modello SX 125 la grintosa colorazione Red Raceway.