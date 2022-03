Aprilia, tutte le novità 2022 arrivano nei concessionari

Aprilia ha svelato i suoi piani per il 2022, un anno che si presenta ricco di novità interessanti fra nuove colorazioni e versioni speciali. Si va dagli inediti colori riservati alla gamma 125 cc, fino ad arrivare alla nuova Tuono 660 Factory e a una vera e propria versione speciale, la Aprilia RS 660 Limited Edition. Dunque, di carne al fuoco ce n’è parecchia anche quest’anno, già in bella mostra negli showroom di Aprilia.

Le novità 2022 della gamma 125 cc di Aprilia

Come dicevamo, le novità della gamma 125 cc per quest’anno sono esclusivamente grafiche. D’altronde ha appena beneficiato di un profondo restyling di recente, che l’ha resa più moderna e all’avanguardia, freschezza che ora, grazie alle nuove colorazioni, compie un ulteriore passo in avanti. Un esempio? La Aprilia RS 125 in veste team replica che va ad omaggiare la RS-GP di MotoGP impegnata nella stagione 2021 (da cui l’erede 2022 ha preso molto). Si chiama RS 125 GP Replica e, oltre alla particolare livrea vanta, come il modello da cui deriva il nuovo motore monocilidrico da 11 kW, lo pneumatico posteriore maggiorato (da 140 mm), la strumentazione digitale e l’impianto di illuminazione a LED.

Per il 2022 Aprilia lancia delle grafiche completamente inedite per SX 125 e RX 125. Il primo è disponibile in Red Flash, Silver Alien (la cui dominante è il nero lucido) e Yellow Stark, la colorazione più estrosa e appariscente, oltre che sportiveggiante. Assente quest’ultima per Aprilia RX 125, che si presenta invece solo con grafiche Red Flash e Silver Alien. Non ci sono novità da segnalare per quel che riguarda le componenti, e lo stesso discorso vale per la Tuono 125, la due ruote con manubrio alto che nel 2022 è disponibile nei colori Aprilia Black, Lightning White e Arrow Gray.

Aprila Tuono 660, RS 660 Limited Edition e tutti i prezzi

Ma le novità, anche quest’anno, non riguardano mica solo la bassa cilindrata. Oltre alle nuove grafiche total black (Ultra Dark) della RSV4 Factory e della Tuono V4 Factory, rinnovata lo scorso anno, Aprilia ha infatti annunciato anche l’arrivo di Tuono 660 Factory, la versione più ricca e sportiva della gamma da cui prende il nome, dotata di una grafica speciale Factory Dark. Il rapporto peso – potenza è notevole coi suoi 100 CV e 181 kg in ordine di marcia, e rispetto alla versione standard la Factory vanta sospensioni completamente regolabili e di più alto livello, una leggera batteria al litio e pedane di derivazione RS 660, anch’esse più leggere. Fra le chicche, il cambio elettronico quick shift, il cornering ABS multimappa per la sicurezza in frenata, il coprisella del passeggero, l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire e il pacchetto APRC con traction control, anti wheelie, diverse mappe regolabili e altro ancora.

Ultima ma non per importanza, anzi, la Aprilia RS 660 Limited Edition, versione speciale che la Casa di Noale presenta per celebrare il trionfo all’esordio nel MotoAmerica di RS 660. Si tratta di una serie numerata e limitata a 1500 esemplari che vanta una serie di optional racing quali il coprisella monoposto, il quick shift con cambio rovesciato e un cupolino maggiorato. Esteticamente, la livrea a stelle e strisce stile USA fa il resto.

Tutte le suddette sono disponibili già nei concessionari Aprilia, ai seguenti prezzi IVA inclusa: