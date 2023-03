Aprilia e Moto Guzzi Days, Porte Aperte nel mese di marzo

Fonte: Ufficio Stampa Moto Guzzi e Aprilia Days: Porte Aperte per tutto marzo

Per tutto il mese di marzo Aprilia e Moto Guzzi organizzano il Porte Aperte, dedicato ad appassionati e nuovi potenziali clienti. Un mese ricco, in cui i due brand presenteranno tutte le novità per il 2023 e offriranno i test ride delle nuove moto.

Una grande occasione per scoprire la gamma Aprilia 2023 e conoscerne tutti i vantaggi dedicati, dalle giovanissime 660 alle superbike motorizzate V4. Si potrà provare inoltre la Moto Guzzi V100 Mandello, scatta il pre-booking per la serie esclusiva V100 Aviazione Navale che abbiamo già presentato, e per le Moto Guzzi V7, V9 e V85TT sarà disponibile uno speciale finanziamento a tasso zero, per un periodo di tempo limitato.

Aprilia e Moto Guzzi aprono la stagione motociclistica

Come ogni anno, si avvicina l’arrivo della stagione motociclistica, e così Aprilia e Moto Guzzi chiamano a raccolta tutti i motociclisti presso i propri punti vendita, organizzando un grande Porte Aperte speciale, che coprirà l’intero mese di marzo.

Gli Aprilia Days

Gli Aprilia Days sono l’occasione per scoprire le novità della Casa di Noale per il 2023, a partire dalle nuove livree per le sportivissime RS V4 e Tuono V4, la gamma RS 660, con le inedite varianti grafiche Tribute e Racing Black, e la RS 125 GP Replica, con la carena speciale, che riprende i temi delle RS-GP protagoniste del Mondiale MotoGP. Una delle più grandi protagoniste sarà la Tuareg 660, una delle moto più desiderate per gli appassionati di viaggi e avventura.

Nel frattempo, tra tutti gli appassionati cresce l’attesa della nuova, adrenalinica RS 660 Extrema: tutta l’anima sportiva di Aprilia in una moto ancora più leggera e grintosa, grazie a un equipaggiamento di serie dedicato, che arriverà nel mese di aprile al prezzo di listino di 13.499 euro.

I Moto Guzzi Days

I Moto Guzzi Days, come tradizione vuole, cadono a marzo anche per festeggiare il compleanno della Casa dell’Aquila, fondata il 15 marzo del 1921. In occasione di queste giornate speciali, grazie ai nuovi servizi DreamRide, si potrà godere di uno speciale finanziamento a tasso zero (TAN 0% – TAEG 1,14%) e anticipo zero sulla gamma V7, un vantaggio molto importante, se consideriamo il periodo in cui stiamo vivendo, caratterizzato da tassi di interesse altissimi. Soluzioni di finanziamento analoghe sono disponibili anche sui V85 TT e V9.

La protagonista è la nuova Moto Guzzi V100 Mandello, la roadster presentata lo scorso anno, capace di unire sportività e viaggio, a disposizione per i test ride. La versione S di V100 Mandello è ora disponibile anche nella colorazione Grigio Avanguardia, che si aggiunge alla già nota Verde 2121.

Nel mese di marzo parte anche il pre-booking online della Moto Guzzi V100 Aviazione Navale, disponibile da aprile al prezzo di 16.999 euro. I primi e ambitissimi esemplari di questa esclusiva edizione limitata e numerata, caratterizzata da una livrea assolutamente unica, ispirata ai caccia della Marina Militare Italiana F-35B, saranno riservati a chi si prenota online.

Ma le novità per la Casa motociclistica mandellese non sono finite: Moto Guzzi presenta infatti anche le nuove varianti grafiche di V7 Stone e V7 Special, e le Special Edition di V7 Stone e V9 Bobber, mentre V85 TT, la Classic Travel Enduro dell’Aquila, oggi viene lanciata sul mercato nella nuova e originale tinta evocativa Blu Uyuni. Un mese di marzo davvero speciale per Moto Guzzi e Aprilia.