Anteprima, Suzuki presenta la nuova Gran Turismo

Suzuki presenta la sua nuova Gran Turismo, una moto che abbina prestazioni sportive esaltanti a doti da grande viaggiatrice, anche nell’uso a pieno carico e con il passeggero. L’intenso piacere della guida sportiva e il massimo comfort si fondono nella GSX-S1000 GT, la nuova proposta di Hamamatsu che incarna l’autentica essenza del Gran Turismo su due ruote.

I tecnici Suzuki, nella realizzazione di questa moto, dimostrano la loro grande esperienza nella progettazione di meccaniche ad altre prestazioni, hanno messo a punto con cura la sua ciclistica sopraffina e hanno vestito il tutto con sovrastrutture dalle forme scultoree, belle ed efficienti dal punto di vista aerodinamico.

La due ruote di Hamamatsu svela un linguaggio innovativo a livello di design, che evolve in chiave sport touring gli stilemi della GSX-S1000, la maxi naked giapponese presentata lo scorso aprile. In ogni elemento vediamo forme e funzioni che appagano la vista e fendono al meglio l’aria, offrendo protezione e una precisione di guida assoluta. Le borse laterali si aprono e si rimuovono con la stessa chiave di avviamento, e sono state progettate ad hoc, in tinta con la carrozzeria.

Chiara e completa la strumentazione TFT LCD a colori da 6,5 pollici, che può essere collegata agli smartphone. Grazie all’app gratuita SUZUKI mySPIN e all’intuitività dei comandi sul blocchetto elettrico sinistro, è semplice accedere ai contatti, alle mappe, alla musica, alle funzioni telefoniche e al calendario del proprio telefono anche durante la guida.

La presenza del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) favorisce una perfetta simbiosi tra il guidatore e la GSX-S1000 GT, è una piattaforma elettronica che gestisce in modo integrato vari sistemi avanzati, che aiutano il pilota a sviluppare una confidenza immediata con il mezzo e gli consentono di adattarne il rendimento ai gusti personali e alla situazione. L’acceleratore elettronico ride-by-wire offre una grande sensibilità e interagisce con il Suzuki Drive Mode Selector (SDMS), tramite il quale si possono selezionare tre modalità di guida.

La moto eredita il DNA da superbike vincente della gloriosa stirpe GSX-R, da cui proviene il motore, che beneficia di un profondo lavoro di sviluppo ed eroga più coppia (106 N-m a 9.250 giri) e più potenza (112 kW/152CV a 11.000 giri) rispetto all’unità della GSX-S1000F. La curva di erogazione è più ampia e regolare, caratteristica che si apprezza sia nella guida sportiva che nel turismo. Le sospensioni sono completamente regolabili, nel precarico molla e nei freni idraulici, in compressione e in estensione.

La nuova Suzuki GSX-S1000 GT può essere già ordinata presso tutti i concessionari del marchio, è disponibile in tre colorazioni, nero Dubai, blu Miami, blu Las Vegas. Il prezzo di listino è di 15.890 euro. Le consegne inizieranno a novembre.