Anteprima, Ducati presenta la nuova Multistrada V2

Ducati presenta Multistrada V2, la moto ideale per godersi ogni percorso, versatile nell’utilizzo quotidiano e in città, sempre con la sportività e lo stile inconfondibile che caratterizzano ogni due ruote di Borgo Panigale. La Casa ha lavorato per evolvere la bicilindrica della famiglia dual Ducati, realizzando una moto a 360°, sempre più intuitiva, confortevole, divertente e accessibile.

Una due ruote che oggi è tecnologicamente avanzata, con un pacchetto elettronico completo, una vera e propria porta d’accesso all’universo tourer di Ducati, grazie anche all’introduzione della versione 35 kW per chi ha la patente A2. Il design è elegante e sportivo allo stesso tempo, in linea con i canoni stilistici e di riconoscibilità della famiglia di dual bike di Borgo Panigale. Linee fluide, superfici pulite e bilanciamento tra l’importante volume anteriore e la snellezza e leggerezza del posteriore.

La moto monta l’ultima evoluzione del Testastretta 11° da 937 cm3, il motore a distribuzione desmodromica, 4 valvole per cilindro, raffreddato ad acqua, sprigiona la potenza di 113 cavalli e circa 10 kgm di coppia massima, e presenta tanti importanti miglioramenti; tra questi, sono statati aggiunti un nuovo cambio, nuove bielle, nuova frizione idraulica a 8 dischi.

La ciclistica è agile e intuitiva, con la ruota anteriore da 19" che assicura una guida fluida, facile, sempre con il giusto livello di reattività e precisione. Ducati, inattesa di svelarci la DesertX (che sarà presentata a dicembre), lancia la Multistrada V2, ideale anche per un utilizzo urbano, grazie all’efficacia del sistema di sospensioni semi-attive Ducati Skyhook Suspension EVO. Il team ha lavorato sull’ergonomia, per rendere la moto più confortevole e più intuitiva. Inoltre, la nuova forma della sella prevede una zona piatta che garantisce un miglioramento del livello di comodità e consente a chiunque di trovare la posizione ottimale.

La posizione di guida è resa ancora più confortevole dalle nuove pedane ereditate dalla Multistrada V4, che assicurano la giusta abitabilità anche ai piloti di statura più elevata. Altro importante miglioramento è la riduzione del peso. La nuova Multistrada V2 è equipaggiata di serie con un pacchetto elettronico di ultima generazione che comprende l’ABS Cornering, che garantisce sicurezza in fase di frenata anche in curva, il Vehicle Hold Control, che rende semplice la partenza su strade in pendenza, il Ducati Traction Control, i 4 Riding Mode (Sport, Touring, Urban, Enduro) completamente configurabili dall’utente e la novità del sistema Ducati Brake Light, che in caso di brusca frenata attiva automaticamente il lampeggio della luce posteriore per segnalare la condizione.

Nella versione S il viaggio diventa a 5 stelle grazie ad un pacchetto full-optional di riferimento per il segmento. La gamma colori vede il classico “Rosso Ducati” con cerchi neri, e la nuova livrea “Street Grey” con telaio nero e cerchi “Rosso GP” (solo per la versione S). Gli allestimenti ordinabili sono due: Essential e Travel, quest’ultimo con borse laterali, manopole riscaldate e cavalletto centrale (solo per la S).