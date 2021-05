Airscud, il nuovo airbag intelligente per chi va in moto

editato in: da

Un nuovo ‘scudo’ per i motociclisti, versatile, pratico, leggero e intelligente: è l’inedito Tucano Urbano Airscud. Si tratta di un Airbag, sviluppato in collaborazione con In&motion AIRBAG, indossabile sia sopra sia sotto la giacca da moto.

Complice lo scoppio della pandemia da Coronavirus, nel 2020 gli incidenti stradali che hanno coinvolto i centauri sono calati. Eppure è fondamentale salire in sella sempre protetti, braccia incluse. Ecco quindi che il gilet Airscud può trasformarsi e completarsi in una vera e propria giacca da moto. Merito del sistema brevettato ARM LINK. Questo consente di aggiungere le maniche ad Airscud, che diventa un capo certificato CE, dotato di protezioni su spalle e gomiti. Lo ‘scudo’ è inoltre realizzato con materiali impermeabili e traspiranti per un uso all-season.

Le doti di Tucano Urbano Airscud non si fermano qui. Il nuovo sistema, grazie a 7 sensori, misura i parametri di impiego ed è in grado di attivare in meno di 60 millisecondi il gonfiaggio dell’Airbag, con la copertura del torace, dell’addome, del collo e della colonna vertebrale.

I clienti possono inoltre aggiornare e personalizzare post vendita Airscud. In&motion AIRBAG fornisce infatti degli upgrade, tarati attraverso degli algoritmi e capaci di leggere le diverse situazione di guida: Street, Adventure e Track. Attraverso l’app In&motion il motociclista può scegliere il piano di abbonamento più in linea con le proprie esigenze di utilizzo, e quindi di protezione, a partire da una tariffa di 10 euro al mese.

Come tutti i capi essenziali dell’abbigliamento moto, anche Airscud soddisfa il requisito della leggerezza. L’Airbag dell’azienda lombarda pesa infatti solo 1.950 grammi (in taglia L). Dal punto di vista estetico si caratterizza per il design pulito e la cura dei dettagli. L’esterno è stato realizzato in nylon Taslan, mentre la fodera è in rete 3D per una migliore ventilazione. I fianchi sono dotati di ampie superfici elasticizzate.

I motociclisti possono già ordinare Airscud nei negozi Tucano Urbano. Le prime consegne saranno effettuate nel mese di settembre 2021. I clienti entro il prossimo 31 luglio potranno ricevere in omaggio le maniche. In questo caso la giacca da moto (qui la guida all’acquisto) diventa completa e si potrà avere al prezzo di 399 euro, anziché di 479 euro.