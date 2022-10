Addio a Giovanni Di Pillo, storica voce della Superbike

Fonte: getty imgaes

Il mondo delle moto piange la scomparsa di Giovanni Di Pillo, per anni la sua è stata la voce della Superbike. Il noto telecronista toscano è mancato nel pomeriggio di giovedì 14 ottobre all’Ospedale Careggi di Firenze nel quale era ricoverato da diversi giorni.

Con il suo timbro di voce inconfondibile il 67enne viareggino ha segnato un’epoca per gli appassionati delle due ruote: la sua carriera era iniziata ai tempi di TeleMonteCarlo negli anni 90′, quando commentava i Campionati Mondiali Superbike negli anni in cui correvano campioni come Fogarty, Bayliss, Corser, Haga e Chili.

Per anni è stato direttore del canale tematico Nuvolari per la parte inerente il motociclismo ed è stato inviato speciale di lungo corso sui circuiti di tutto il mondo prima per Radio 105 e poi per Virgin Radio (fissa la sua presenza nella trasmissione Revolver condotta da DJ Ringo). Giovanni Di Pillo era dal 1974 anche lo speaker ufficiale del Mugello: rimarrà nella storia il suo saluto”Buongiornooooo Mugelloooooo!!!”

La tragica scomparsa di “The Voice” (questo il suo soprannome) ha turbato anche i protagonisti della MotoGP impegnati questo weekend a Phillip Island per il GP d’Australia. Commosso il ricordo di Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, che in diretta TV ai microfoni di Sky ha omaggiato l’amico nonché voce narrante dei trionfi della casa di Borgo Panigale nell’epoca d’oro del mondiale delle derivate di serie.