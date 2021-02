I 10 accessori indispensabili per un viaggio in moto

editato in: da

Se hai deciso di partire per un viaggio in moto, ci sono diverse cose da considerare tra cui, senza dubbio, tutti gli accessori indispensabili per viaggiare in sicurezza e per affrontare il ‘cammino’ con il massimo della comodità e del comfort, in sella alla tua due ruote. Altra cosa fondamentale? Sapere assolutamente qual è l’abbigliamento giusto da indossare e quello da portare con s’è per eventuali “emergenze” o situazioni particolari.

È fondamentale trovare gli indumenti giusti da usare sia quando fa molto freddo che quando il caldo diventa insopportabile, perché chiaramente non è possibile viaggiare in moto in pantaloncini, infradito e canotta, anzi. È necessario avere sempre una giacca, dei quanti e delle protezioni per il corpo. Vediamo, oltre ai vestiti, tutto l’occorrente per partire tranquilli.

Giacche tecniche

La giacca da moto deve essere assolutamente adatta alla stagione. Se viaggi durante l’inverno quindi utilizza un giubbetto pesante, in pelle o un altro materiale adatto a riparare dal freddo. Se invece parti per le vacanze estive, scegli una giacca apposita, realizzata con un tessuto traspirante, che protegga, ma che sia traforata e quindi fresca.

I prodotti che consigliamo:

Protezioni

Viaggiare in moto ci pone davanti al rischio di cadute rovinose sull’asfalto. Per questo motivo è bene proteggersi con dei sistemi appositi quali il paraschiena, i paragomiti e le ginocchiere. Scegli una giacca che ha già le protezioni certificate su gomiti, spalle e schiena oppure che abbia le predisposizioni per l’inserimento di protettori, che potrai comprare separatamente.

Su Amazon puoi trovare:

Stivaletti

Viaggiare su due ruote significa anche preoccuparsi della propria sicurezza, per questo è importante che ogni accessorio venga scelto con attenzione, e quindi anche le scarpe/stivaletti da moto. Si tratta di un dettaglio importante, che forse alcuni ancora sottovalutano, ma è fondamentale perché, come tutto il resto del corpo, anche i piedi devono essere protetti con le calzature giuste, che oltretutto consentono di avere una buona tenuta sui pedali, senza limitare la sensibilità.

I nostri consigli:

Il numero 1 su Amazon: Biesse, stivaletti moto in pelle impermeabili

L’alternativa: Dainese X-Tourer D-WP Boots 620

Per veri sportivi: A-Pro, stivali Sport Racing per pista e per strada

Casco e scaldacollo

Qui c’è poco da dire, il casco è l’accessorio per eccellenza che, oltre ad essere obbligatorio per Legge, è assolutamente indispensabile per la sicurezza in moto, perché protegge il capo. Lo scaldacollo? Fondamentale per poter guidare e godersi la moto in ogni occasione e condizione climatica. Tra le parti del corpo che soffrono maggiormente i colpi d’aria ci sono senza dubbio il collo e la zona cervicale, che può essere protetta appunto dallo scaldacollo o copricollo, che dir si voglia.

I migliori su Amazon:

Guanti

I guanti non servono solo durante l’inverno, per proteggere le mani dal freddo, ma vanno utilizzati sempre, viaggiando in moto ad elevate velocità. Come tutte le protezioni, devono avere la certificazione CE, che deve garantire la resistenza alle abrasioni, ai tagli e alle perforazioni in caso di caduta.

Guarda questi:

Bauletto e borse

Questi accessori sono fondamentali per chi viaggia in sella alla sua due ruote. Servono infatti per riporre i propri borsoni e zaini in tutta sicurezza. Scegli borse da moto e bauletto di qualità, per evitare che non siano in grado di sopportare il peso e di contente i vostri bagagli.

Puoi trovare:

Marsupio per mappa o cellulare

Una volta venivano utilizzate le mappe cartacee e, per questo motivo, era molto utile portare un marsupio apposito, come quelli da gamba, per avere sempre la mappa a portata di mano. O ancora, i portamappa magentici per moto. Anche oggi si utilizzano, anche se i cellulari e gli smartphone di ultima generazione, sono in grado di fare da navigatore satellitare o comunque di riprodurre le mappe del nostro percorso in tempo reale.

I nostri consigli:

Interfono

Strumento di nuova generazione che, grazie alla tecnologia Bluetooth, consente di stare in contatto con il proprio passeggero. Fino a qualche anno fa i due caschi, con microfono e auricolari, erano collegati via cavo, adesso invece la connessione Bluetooth è semplice e affidabile.

Ti consigliamo:

Telo per moto

Ultimo, ma non per importanza, il telo per moto. Sempre indispensabile perché potrebbe essere molto utile sia nelle tappe intermedie del tuo viaggio sia una volta arrivato a destinazione, per proteggere la tua due ruote.

I migliori prodotti: