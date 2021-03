Vietato lavare l’auto in zona rossa: c’è la soluzione alternativa

editato in: da

In questi giorni di marzo in cui diverse regioni italiane sono finite in zona rossa, molti pensano di poter lavare la propria auto senza incorrere in sanzioni ma attenzione ai rischi che si possono correre anche facendo questa operazione.

Multe salate per chi lava l’auto

In base all’ultimo DPCM gli autolavaggi possono restare aperti. Sono catalogati infatti tra quelle attività produttive “necessarie a garantire un servizio di assistenza a chi deve spostarsi per lavoro o altre necessità” e identificati dal Codice ATECO 45.20.91.

Lavare la propria auto però non rientra però fra le attività che è consentito svolgere liberamente a meno che non si abbia una valida motivazione (obbligo dell’autodichiarazione). Le uniche categorie autorizzate sono soltanto alcune professionali come Taxi, aziende o autisti di veicoli a noleggio con conducente, operatori sanitari e operatori delle pompe funebri.

Chi si reca a lavare l’auto non per esigenze lavorative rischia una multa di 400 euro, che scende a 280 euro nel caso in cui venga pagata entro cinque giorni

Occhio al lavaggio in strada

Non cambia il discorso se pensate di potere lavare l’auto in strada, anche in questi casi il rischio è di incorrere in sanzioni. L’articolo 15 del Codice della Strada stabilisce che il lavaggio dei veicoli sulla strada o in zone private (quindi sia in città che in campagna) tramite acqua e saponi è vietato perché produce l’inevitabile scarico di sostanze inquinanti nel terreno, che possono creare danni all’ambiente se non opportunamente trattate.

La soluzione del lavaggio a secco

La soluzione per evitare problemi e multe è quella di usare il lavaggio a secco tramite l’uso di prodotti che si trovano in commercio a costi che variano dai 10 ai 20 euro.

Questa modalità di lavaggio si è diffusa principalmente negli ultimi anni grazie alla nascita di prodotti specifici: è una pratica che richiede normalmente un tempo un po’ più lungo rispetto a quello impiegato per un lavaggio auto “tradizionale”. E’ sufficiente un panno in microfibra e il giusto prodotto per lavare l’auto anche l’uso dell’acqua

Una volta spruzzato il prodotto senz’acqua sulla parte interessata questo porterà in sospensione lo sporco più solido che potrà poi essere rimosso con il panno.

Durante l’utilizzo del panno si consiglia disempre in una stessa direzione senza applicare una pressione significativa.

Anche gli interni della vostra auto hanno bisogno di molte cure ed esistono diversi kit di prodotti per far tornare a splendere le plastiche e i vetri dell’auto