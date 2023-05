Pulizia vetri auto: come farli splendere senza aloni

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

La pulizia dei vetri dell’auto è un’operazione che si può eseguire autonomamente, ma che ha bisogno di precisione e accortezze per far brillare le superfici senza aloni più a lungo. Avere il parabrezza e tutti i cristalli dell’auto perfettamente puliti è indispensabile per una corretta visibilità verso l’esterno da parte del conducente e una maggiore sicurezza in auto.

Lavare in maniera imprecisa i vetri potrebbe favorire la formazione di macchie e fastidiosi aloni cha causano scarsa visibilità e minore sicurezza in auto. Per ottenere il massimo dei risultati è bene pulire i vetri dell’auto sia all’interno che all’esterno, con i prodotti giusti. Il consiglio è di procedere tenendo la macchina all’ombra, e non a contatto diretto con i raggi solari.

Oltre al processo di pulizia, da fare con i prodotti che vi consigliamo di seguito e con un buon panno in microfibra, in grado di eliminare polvere e sporco, è importante anche il processo di asciugatura, per evitare la formazione di aloni, un grosso rischio per la propria sicurezza e visibilità. Vediamo alcuni dei migliori prodotti utili per la pulizia dei vetri dell’auto.

Pulitore per vetri e cristalli con effetto brillante

Il primo prodotto indispensabile è il Ma-Fra Glass Clean & Shine. Pulitore vetri sgrassante con effetto brillante da 500 ml. Si tratta di un prodotto specifico studiato per la pulizia dei vetri e dei cristalli dell’auto. Utilizzabile anche su superfici con pellicole oscuranti e schermi LCD.

Offre una doppia azione: pulitore sgrassante ed effetto brillantante. È molto facile da usare, la schiuma aderisce perfettamente alle superfici, facilitando lo scorrimento del panno sul vetro.

Come si usa:

agitare la bomboletta e spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire;

lasciare agire per qualche secondo

passare un panno asciutto e pulito per la pulizia del vetro.

È consigliato per ogni tipo di vetro e cristallo.

Panno in microfibra che non rilascia aloni

Troviamo poi l’insostituibile panno in microfibra, ideale per pulire senza lasciare polvere, pelucchi e aloni. Vi consigliamo il Ma-Fra, 1Shine Vetri, ideato appositamente per rimuovere polvere e sporco dai vetri auto.

Grazie a elevato grado di assorbenza e morbidezza garantisce una perfetta rimozione dello sporco ed è caratterizzato da un’elevata resistenza all’usura. È un panno di qualità e molto versatile, che può essere usato per parabrezza, finestrini e vetri auto. È in grado di catturare lo sporco e donare lucentezza alla superficie, non lasciando tracce e residui.

Pulitore vetri che elimina tracce di insetti in modo facile

Ma-Fra Killer detergente spray per auto. Elimina macchie e tracce di insetti e moscerini in modo facile e veloce, senza strofinare. Comoda e conveniente confezione da 500 ml. È il prodotto perfetto, ideato appositamente per sciogliere le fastidiose macchie che lasciano gli insetti sull’auto.

Non è adatto solo per la pulizia dei vetri dell’auto e dei tergicristalli, ma anche per la carrozzeria, i paraurti o i vetri della fanaleria. Usando un panno in microfibra e senza strofinare, rimuove perfettamente lo sporco. Sconsigliamo l’esposizione diretta ai raggi solari per un perfetto utilizzo, i vetri e la carrozzeria non devono essere esposti al sole e riscaldati, per evitare aloni e macchie.

