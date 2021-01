Numero della patente: dove si trova e a cosa serve

editato in: da

Domanda che appare banale e invece non lo è per niente. Quando ci viene richiesto di fornire il numero della propria patente, non tutti sappiamo identificarlo immediatamente.

Sulle patenti in plastica che usiamo oggi infatti, quelle in formato carta di credito, ci sono diversi numeri e quindi possiamo fare confusione. Quello giusto comunque si trova davanti, accanto alla fotografia, al punto 5. Vediamo i dettagli.

Numero della patente: il campo 5

La patente formato tessera oggi è più piccola e pratica rispetto al foglio cartaceo che si usava anni fa. Nonostante questo, non tutti sanno leggere i vari dati presenti e individuare il numero della patente, che può essere utile quando si vuole sapere il saldo dei punti.

Il numero oggi è inserito sulla facciata A (fronte) della patente, accanto alla foto. Nel lato B, al margine destro, ci sono 3 righe con una serie di dati, che compongono la legenda. Dando uno sguardo infatti vediamo subito che al punto 5 troviamo scritto proprio “numero patente”. E il punto 5 si trova appunto sul lato A, da parte alla foto.

Il numero vecchio sul retro della patente

Sul retro della patente invece, quindi lato B, nell’angolo in basso a sinistra, si trova anche la sequenza numerica della vecchia patente di guida cartacea (chiaramente per chi l’ha posseduta in passato) e, in basso a destra, è presente un codice seriale.

A cosa serve il numero della patente

Vediamo di capire qual è la funzione del numero di patente, a cosa serve questo codice alfanumerico. Innanzitutto è fondamentale per conoscere il proprio saldo punti. Come tutti sappiamo, dal 1° luglio 2003 infatti è entrato in vigore questo nuovo meccanismo: la patente viene rilasciata con un punteggio massimo di 20 punti, che possono diminuire nel caso in cui l’automobilista commetta delle infrazioni; è comunque possibile fare dei corsi di recupero e ricevere eventualmente invece dei bonus di buona condotta.

Come si verifica il saldo punti patente: