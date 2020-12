Manutenzione auto diesel: gli interventi necessari

editato in: da

Le vetture diesel sono ancora diffuse oggi nel parco auto circolante in Italia, insieme anche a quelle alimentate e benzina e nonostante la crescente diffusione di tipologie di alimentazione moderne, come metano, GPL, ibride e elettriche. Vediamo come procedere ad un’ottima manutenzione dei veicoli diesel.

Tagliando auto

Il tagliando auto deve essere fatto seguendo i chilometraggi che sono indicati all’interno del libretto di uso e manutenzione del veicolo, oppure chiedendo direttamente a un’officina specializzata. Tra gli interventi base del tagliando ci sono sono la sostituzione del filtro dell’olio e dell’aria e il cambio dell’olio motore. Invece il filtro del carburante sulle auto diesel si cambia a chilometraggi minori, solitamente si consiglia ogni 30.000 km percorsi, perché parliamo di un liquido che non è raffinato.

Il meccanico, con il tagliando auto, controlla le parti meccaniche, i filtri, i liquidi e anche il corretto funzionamento di tutte le componenti elettriche. Sulle auto diesel è fondamentale anche la verifica del filtro antiparticolato (il FAP, obbligatorio su questa tipologia di vetture), sistema che serve per ridurre le emissioni inquinanti del motore.

È fondamentale anche sostituire il liquido AdBlue, a base di urea, specialmente sulle auto recenti. Permette di abbattere le emissioni e deve essere aggiunto ogni volta che termina.

La revisione per le auto diesel

La revisione auto segue la regola imposta dalla Legge italiana: la prima deve essere fatta dopo 4 anni dall’immatricolazione, poi ogni due anni.

Manutenzione ordinaria

Negli interventi di manutenzione ordinaria più importanti rientrano:

la pulizia degli iniettori, sulle auto diesel sono più esposti al rischio di otturazione, a causa del grasso del carburante. Quando sono eccessivamente sporchi portano l’auto a vibrare e consumare di più, oltre che a inquinare maggiormente. Si può richiedere la pulizia a un meccanico, oppure acquistare un additivo apposito online o in un centro ricambi; deve essere adatto per i motori diesel ed è necessario seguire le istruzioni alla lettera. Si consiglia di usare sempre gasolio di ultima generazione per il rifornimento, senza zolfo, elemento che intasa gli iniettori;

sulle auto diesel sono più esposti al rischio di otturazione, a causa del grasso del carburante. Quando sono eccessivamente sporchi portano l’auto a vibrare e consumare di più, oltre che a inquinare maggiormente. Si può richiedere la pulizia a un meccanico, oppure acquistare un additivo apposito online o in un centro ricambi; deve essere adatto per i motori diesel ed è necessario seguire le istruzioni alla lettera. Si consiglia di usare sempre gasolio di ultima generazione per il rifornimento, senza zolfo, elemento che intasa gli iniettori; la sostituzione delle candelette, che forniscono energia supplementare per avviare il motore. Questo intervento andrebbe fatto ogni 80-100.000 km da parte di un meccanico specializzato, per testarne la resistenza però il consiglio è fare comunque dei controlli intermedi

Aggiungiamo due consigli utili per prolungare la vita al motore diesel:

aspettate sempre 10 secondi prima di partire, per far riscaldare il motore. Attendete anche un minuto circa prima di spegnere l’auto, una volta che parcheggiate;

sempre 10 secondi prima di partire, per far riscaldare il motore. Attendete anche un minuto circa prima di spegnere l’auto, una volta che parcheggiate; cercate di non svuotare il serbatoio perché le impurità del carburante si accumulano sul fondo e potrebbero intasare e danneggiare il sistema di alimentazione.

Costi e scadenze

Come abbiamo detto, la revisione deve essere fatta ogni due anni, presso i centri autorizzati il costo è pari a 66,88 euro, presso la Motorizzazione Civile 45 euro (ma i tempi sono più lunghi). Il costo del tagliando auto dipende dalla marca e dal tipo di vettura, da quali elementi il meccanico sostituisce e dall’eventuale necessità di interventi straordinari. Le scadenze sono segnate sul libretto di uso e manutenzione dell’auto.