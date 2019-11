Il semplice trucco per togliere il ghiaccio dal parabrezza dell’auto

editato in: da

Con l’arrivo della stagione invernale, dobbiamo far fronte a piccoli problemi che possono ritardare la nostra partenza in auto, soprattutto al mattino quando siamo tutti più di fretta per raggiungere il posto di lavoro o accompagnare i figli a scuola.

Un’inconveniente abbastanza comune è il vetro del parabrezza completamente o parzialmente ghiacciato. In questo video un semplice escamotage aiuta ad avere la migliore visibilità in pochissimo tempo.

E’ sufficiente riempire un piccolo sacchetto di plastica (quelli per la conservazione del cibo) di acqua calda ed appoggiarlo al parabrezza per sbrinare il vetro molto rapidamente.

