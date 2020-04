Coronavirus, multe di 533 euro per chi lava l’auto

editato in: da

Tra le attività che sono limitate in questa fase c’è anche quella di lavare l’auto. Secondo il decreto Cura Italia gli italiani possono uscire di casa solo per lavoro, per motivi di salute o acquistare beni di prima necessità.

In molti hanno raggiunto gli autolavaggi self service, contravvenendo all’obbligo di uscire di casa solo per ragioni di stringente necessità.

E la multa è di quelle salate. Diversi cittadini hanno ricevuto una multa di 533,33 euro per aver usato l’auto indicando nell’autocertificazione una ragione considerata come non valida: la pulizia della macchina. Contro la multa si può fare ricorso al prefetto: in caso di sconfitta, però, l’ammenda raddoppia (1.066,66 euro).

Un modo semplice per lavare la propria auto è quello di usare prodotti a secco che non necessitano dell’uso di acqua.