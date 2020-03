Coronavirus, le regole per circolare in auto e moto

editato in: da

Come ben sappiamo in questo momento di emergenza sanitaria per coronavirus l’obbligo è quello di restare a casa e di muoversi solo in caso di lavoro, situazione di necessità (fare la spesa) o ragioni di salute. In questi casi molti si chiedono quale sia il comportamento da adottare alla guida di un’auto o di una moto.

Una circolare del Ministero dell’Interno ha specificato tutte le modalità con cui ci si può spostare sui veicoli a motore. In auto non è prevista alcuna limitazione se si va con i familiari conviventi. Diverso il discorso se si è con altre persone. In quel caso è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza fra i passeggeri. Ne consegue che – a meno che non si abbia una vettura particolarmente spaziosa – in macchina possono sedere solo due persone: una al posto del guidatore e una sul sedile posteriore destro.

Un discorso simile vala anche per moto e scooter. E’ permesso portare un passeggero se si tratta di un convivente. In caso contrario, bisogna andare da soli, vista l’impossibilità di rimanere a un metro di distanza.