Catene da neve: devono avere il simbolo “UNI 11313” o “O-norm V-5117”

editato in: da

Dal 15 ottobre ci sarà un mese di tempo per cambiare gli pneumatici da estivi ad invernali. Dal 15 novembre prossimo infatti scatterà l’obbligo, su alcuni tratti stradali e autostradali in tutto il territorio nazionale, di munirsi a bordo delle proprie vetture, di dispositivi invernali, catene da neve o pneumatici invernali.

Il nuovo codice della strada indica che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”

I dispositivi antisdrucciolevoli, più comunemente chiamate catene da neve, devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

Quando le catene sono omologate

E’ obbligatorio scegliere una catena omologata per garantire massima sicurezza di guida per sé e per i viaggiatori. Le catene da neve omologate sono contraddistinte dal simbolo “UNI 11313” o “O-norm V-5117 per le catene prodotte all’estero”. Sono previste sanzioni pecuniarie nel caso di prodotti non conformi.

Come verificare la misura della catena da neve

Tutti i veicoli possono montare catene da neve. Occorre solo scegliere la catena giusta. Per quanto riguarda la compatibilità con la propria autovettura, occorre verificare il libretto uso e manutenzione dell’auto, poiché esistono catene con maglie di sezione diversa da 7 a 12mm che sono adeguate alle differenti tipologia di veicolo (utilitarie, auto sportive, SUV e veicoli commerciali). Controllare le misure dei vostri pneumatici ed assicuratevi che le catene che volete acquistare o che già avete a disposizione siano della misura corretta.

Il consiglio: fate una prova di montaggio

Prima di affrontare un viaggio nel quale si suppone di dover montare le catene, leggere le istruzioni e fare alcune prove di montaggio, per essere pronti nel momento di necessità. Ricordate di lasciare in auto un paio vecchi guanti che possono essere utili al momento del montaggio.

Su quali ruote devono essere montate le catene da neve?

Montate sempre le catene sulle ruote motrici. Se la vostra auto/SUV è a trazione integrale è importante consultare il libretto di uso e manutenzione per sapere su quale asse montare la coppia di catene; in assenza di istruzioni specifiche si consiglia montarle sull’asse anteriore in modo da garantire direzionalità alla vettura.

Occhio ai limiti di velocità quando si guida con le catene

Guidare con catene. Il codice della strada impone, con le catene montate, un limite di velocità a 50km/h. Una catena omologata percorre oltre 120 km su strada asfaltata asciutta senza rompersi. Se le catene sono omologate possono essere mantenute montate anche per percorrere lunghi tratti di strada non innevati (es. tunnel) senza rischi di rottura.

Le calze da neve

Le calze da neve è consigliabile usarle solo in caso di emergenza. Anche loro devono essere omologate e presentare la scritta “UNI 11313” o “O-norm V-5117.

Tipologie delle catene da neve

Le catene se correttamente mantenute dopo il loro uso durano diversi anni. Oggi esistono le catene a tensionamento manuale e autensionanti: nel primo caso ci si ferma a montare le catene da neve e poi dopo qualche metro è necessario scendere dall’auto per tendere ancora la catena cosa che non è necessario nei modelli autensionanti. In tempi recenti sono comparse anche delle catene dette a ragno che vengono usate da chi a cerchi piuttosto grandi e si agganciano esternamente alla ruota.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Assocatene