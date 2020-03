Decreto, benzinai aperti. Crolla il prezzo di benzina e diesel

editato in: da

É stato firmato domenica 22 marzo il decreto che definisce le attività essenziali che potranno continuare a essere aperte dopo la nuova stretta del Governo legata all’emergenza coronavirus.

Dalla nuova stretta decisa dal governo sono esclusi edicole, tabacchi e benzinai. Il giro di vite partirà da lunedì 23 e al momento sarà valido fino al 3 aprile.

I benzinai quindi restano aperti anche se non saranno molte le persone che si devono recare a fare il i pieno in questo periodo visto anche il recente divieto di spostarsi dal proprio Comune.

Fa pensare che proprio in questo questo momento, che si è costretti ad usare solo per necessità la propria auto, il prezzo della benzina alla pompa sia arrivato a livelli davvero molto bassi.

La drastica diminuzione del mercato del petrolio sta iniziando a mostrare i suoi segni anche nei settori collegati come quello dei carburanti.

In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,485 euro al litro (rispetto a 1,489 di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,477 e 1,509 euro/litro (no logo 1,473).

Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,372 euro/litro (1,376 venerdì), con le compagnie tra 1,365 e 1,395 euro/litro (no logo 1,359).