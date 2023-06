Viaggiare con Telepass: quanto si risparmia

Fonte: iStock Telapass al casello autostradale.

Il Telepass è un dispositivo di piccole dimensioni che si applica sul parabrezza della propria auto oppure sulla propria moto e consente di pagare il pedaggio autostradale senza doversi fermare al casello: le persone munite di Telepass possono transitare attraverso le porte dedicate che si trovano presso tutti i caselli autostradali.

Il pagamento avviene tramite addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o sulla carta di credito dell’intestatario del dispositivo. Oltre al pedaggio autostradale, attraverso il Telepass si possono pagare anche altri servizi, come i parcheggi, l’Area C di Milano oppure il traghetto sullo stretto di Messina, il tutto senza sostenere costi aggiuntivi.

Telepass, cos’è e come funziona

I servizi offerti da Telepass si dividono in due categorie: ci sono quelli standard e i servizi di pagamento in app. Dei servizi standard fanno parte: il pedaggio autostradale, i parcheggi convenzionati, l’Area C di Milano e il traghetto sullo stretto di Messina. La fatturazione di questi servizi è trimestrale.

I servizi di pagamento in app si distinguono da quelli standard in quanto la fatturazione è mensile e non è necessario l’utilizzo del dispositivo Telepass perché passano attraverso l’app dedicata dello smartphone. Questi servizi, oltre al pagamento del pedaggio autostradale, comprendono: le strisce blu, il carburante, la ricarica elettrica, il bollo, la revisione, il lavaggio auto, i taxi, i treni, le navi e i traghetti, i mezzi pubblici e tanto altro ancora.

Per ogni dispositivo Telepass si possono associare due targhe appartenenti a due mezzi di trasporto. Per aggiungere la seconda targa al proprio dispositivo basta utilizzare l’app mobile, andare nella sezione “Garage”, fare tap sul “+” e inserire a nuova targa. In alternativa si può andare sull’Area Riservata nella sezione denominata “Cambio Targa”. A ogni dispositivo Telepass si possono associare al massimo due targhe, non è possibile abbinare la stessa targa a due dispositivi diversi e per chi ha sottoscritto Pay per use o Go by Telepass il dispositivo può avere una sola targa associata.

Quanto costa e quanto si risparmia

I clienti Telepass possono scegliere tra diversi piani tariffari che variano a seconda delle proprie esigenze. Con l’entrata in vigore delle nuove tariffe a partire dall’1 luglio del 2022, il Telepass nella versione Easy ha un costo di 2 euro al mese che in pratica corrispondono a 7 centesimi al giorno. Con questa soluzione compresi nel prezzo, oltre al pedaggio autostradale c’è anche la possibilità di pagare le strisce blu, i parcheggi convenzionati, il carburante, la ricarica elettrica e il bollo auto, usufruendo anche di sconti dedicati.

Quanto si può risparmiare usando il Telepass? In primis questo servizio offre un risparmio in termini di tempo: chi lo utilizza non deve fermarsi al casello autostradale, ma può attraversarlo direttamente. Dal punto di vista dei costi, il risparmio dipende anche da quanto si utilizza il servizio Telepass: i veicoli possono usufruire di uno sconto che va dal 20% fino ad arrivare in alcuni casi anche al 100% del pedaggio su determinati tratti autostradali. Per le moto, invece, c’è uno sconto fisso del 30%.

L’utilizzo del Telepass rappresenta anche un aiuto per l’ambiente: secondo una ricerca condotta da parte dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, infatti, il pagamento automatico del pedaggio in autostrada riduce il consumo di carburante degli automezzi, con la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti in quanto si riducono i tempi per il ritiro e il pagamento del biglietto al casello.