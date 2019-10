Guidare col parabrezza dell’auto scheggiato: cosa si rischia

editato in: da

Vetro dell’auto appannato? Ecco il segreto della patata

Circolare con un vetro leggermente scheggiato può risultare molto rischioso.

Un parabrezza con una piccola crepa rischia di danneggiarsi ulteriormente ad ogni sollecitazione, magari per un dosso o per una una buca, o a velocità elevate. E’ bene sapere che anche un solo piccolo danno al parabrezza può esser sanzionato.

Il Codice della Strada vieta infatti la circolazione dei mezzi con parabrezza rotto o scheggiato. L’art. 79 comma 1 del Codice della Strada (CdS) sancisce la violazione, parlando della necessità che i mezzi in circolazione siano in “condizioni di massima efficienza” in modo da garantire la propria e la altrui sicurezza.

In particolare il comma 1 e 4 sanziona il conducente del veicolo che presenta un’alterazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, tra le quali rientra il vetro che presenta incrinature, lesioni che limitano la visibilità del conducente. La sanzione prevista per detta violazione è pari a 71 euro e nessun punto di decurtazione.

A maggior ragione se il controllo avviene in Autostrada. In questo caso il CdS vieta la circolazione per i “veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione”. In particolare il comma 2 lettera H e 16 sanziona il conducente che circola in autostrada con un veicolo le cui condizioni d’uso sono tali da costituire pericolo per la circolazione.

Fatto ancora più importante e da non sottovalutare è che nei casi di vetro scheggiato la revisione della vostra auto avrà esito negativo e dovrà essere ripetuta.

Il consiglio è quindi quello di non temporeggiare e di riparare il vostro parabrezza il prima possibile.