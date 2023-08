Record storico di partenze per Tirana e per tutto il Paese, i turisti già dall’anno scorso sono tantissimi. Nel 2022 si parla di 7.5 milioni di presenze: considerando i 2.8 milioni di abitanti, la cifra è significativa. Il 2023 non va peggio, anzi. Solo da gennaio a giugno i visitatori stranieri in Albania sono già stati 3.4 milioni, il 33% in più rispetto al primo semestre del 2022.

Cosa piace dell’Albania

C’è curiosità per le spiagge, soprattutto quelle del sud del Paese. E chi arriva in Albania? Principalmente gli italiani. I prezzi bassi sono sicuramente una delle ragioni che spinge i viaggiatori a partire per l’Albania, ma non è tutto. La ministra del Turismo e dell’Ambiente assicura che quello del suo Paese “è forse un caso unico in Europa”. L’Albania infatti mira a gestire i flussi “tutelando natura e biodiversità, quindi puntando a un turismo sostenibile e d’élite”.

Come raggiungere l’Albania dall’Italia

Per gli italiani, uno dei principali vantaggi è che l’Albania è raggiungibile via terra, in auto e in moto. La vicinanza è sicuramente un fattore apprezzato, per la comodità e per la possibilità di portare con sé anche qualsiasi oggetto personale, senza dover stare ai limiti imposti dalle compagnie aeree.

Viaggiare in auto, per chi ama fare più tappe, dà anche la possibilità di sostare per visitare differenti luoghi interessanti che si trovano sul percorso.

Quali documenti servono

Una volta arrivati al confine italiano con la Slovenia, la distanza con la città di Tirana – capitale dell’Albania – è di 1.100 chilometri. In tutto si parla, più o meno, di 15 ore di auto, che possono chiaramente variare in base alle condizioni del traffico. Quali sono i Paesi che si attraversano per arrivare dall’Italia all’Albania, e che possono diventare delle interessanti tappe? Slovenia, Croazia, Bosnia e Montenegro. Per chi preferisce il viaggio in nave, senza rinunciare alla comodità dell’auto, è possibile imbarcarsi ad Ancona, Bari o Brindisi.

Il passaggio alla frontiera

Al passaggio alla frontiera verranno richiesti i seguenti documenti, che dovrai sempre portare con te:

la carta d’identità o altro documento o il passaporto, validi per l’espatrio, con almeno tre mesi di validità dalla scadenza;

il certificato di proprietà dell’auto;

la patente.

Che cosa fare se l’auto che usi non è di tua proprietà: serve una delega – o meglio, l’autorizzazione a condurre - firmata dal proprietario della vettura con cui stai viaggiano verso l’Albania. Deve essere tradotta e autenticata da un notaio.

Per semplificare le cose, ci sono anche dei casi in cui è possibile farsi autenticare la firma del proprietario dell’auto che porterai con te in vacanza anche dal proprio Comune di residenza. Basta semplicemente apporre una marca da bollo dal costo di circa 15 euro, sostenibile per tutti. La cosa importante da sapere però è che non tutti i Comuni italiani danno questa possibilità ai cittadini, quindi è fondamentale informarsi. E non puoi farti cogliere impreparato, perché può essere davvero un gran problema in fase di controllo alla frontiera.

Che cosa sapere sull’assicurazione dell’auto in Albania

Altra cosa fondamentale da sapere, riguarda la validità della propria polizza Rc Auto anche in Albania. Prima di partire dall’Italia devi controllare di essere in regola con l’assicurazione del veicolo che hai deciso di usare per viaggiare.

Devi verificare che la copertura assicurativa sia valida anche in Albania. Devi avere la Carta Verde, ovvero il certificato di assicurazione internazionale, che permette a un veicolo di viaggiare in molti paesi esteri extra UE, di cui però spesso non fa parte l'Albania, purtroppo.

Se la tua assicurazione non prevede questa copertura all’estero, niente paura: è possibile anche stipulare una polizza assicurativa temporanea alla frontiera. In genere il costo si aggira attorno ai 50 euro per 15 giorni. Attenzione: devi avere la certezza che l’assicuratore sia autorizzato. Per farlo, controlla che il numero della polizza che viene consegnata sia un numero unico e inizia con le ultime due cifre dell’anno in corso.

Che cosa serve per stipulare l’assicurazione Rc Auto in Albania? Basta avere con sé documento di riconoscimento in corso di validità e il libretto di circolazione dell’auto. Attenzione: è bene ricordare la regola sulle targhe straniere. Se la tua vettura possiede targa italiana non può restare in Albania per più di 6 mesi dal momento dell’arrivo.

Cosa sapere sulla rete stradale e autostradale

Tutte le principali città dell’Albania sono ben collegate grazie alle autostrade e alle superstrade, che possono essere attraversare e percorse senza pagare alcun tipo di pedaggio. Hai capito bene: sono gratuite. E anche questo è un ulteriore vantaggio a favore dell’Albania, sempre più scelta come meta per le vacanze estive da parte degli italiani.

Una cosa importante è prestare molta attenzione alle regole della strada, che possono essere differenti rispetto a quelle a cui siamo abituati, e possono costare molto caro. È facile infatti incorrere in un’infrazione e dover pagare multe salate. Ti ricordiamo che capita spesso che le vetture straniere siano fermate per essere controllare dalla Polizia. Non c’è nulla di strano e non spaventarti, è normale.

Quanto costa la benzina in Albania?

Per quanto riguarda il rifornimento di benzina, possiamo dire che le strade albanesi sono ben fornite di distributori, quindi niente paura di rimanere a piedi. Un consiglio che possiamo darti è quello di scegliere, come anche in Italia, le stazioni di servizio più grandi, dove potrai trovare anche il bar, il ristorante e i servizi igienici, per rifocillarti e sentirti meglio. Il prezzo della benzina al momento non è molto più basso rispetto a quello dell’Italia, la media registrata il 7 agosto infatti è di 1,816 euro al litro.

L’Albania non fa parte dell’UE, come sai, quindi neanche dell’euro. La moneta nazionale è il Lek. In genere un euro è pari a 120 lek, ma durante il periodo estivo può arrivare a 115. Nelle principali città ci sono gli uffici di cambio più sicuri, si tratta di sportelli con la scritta Exchange all’esterno.

Durante il percorso per raggiungere la meta delle tue vacanze in Albania troverai sicuramente moltissime insegne e tanti cartelli che si aiuteranno a non perderti. Il nostro consiglio però è di usare sempre Google Maps o altre app di navigazione, in modo da scegliere i percorsi più veloci e non perdere troppo tempo per arrivare a destinazione.