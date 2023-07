I trucchi per proteggere l’auto dal caldo infernale

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Come difendersi dal caldo d'estate: i prodotti per proteggere l'auto

L’estate 2023 si è fatta tanto attendere in quasi tutte le regioni d’Italia. Abbiamo assistito a un mese di maggio piovoso e freddo e un inizio di giugno tale e quale. Dalla metà del mese scorso finalmente sono apparse timide le prime vere giornate di caldo estivo.

Quella che stiamo vivendo ora invece sarà una delle settimane più calde della stagione e – con queste premesse – ci preme ricordare alcuni trucchetti per non soffrire troppo le alte temperature. Uno dei momenti sicuramente più difficili d’estate è rientrate in auto, dopo che la macchina è stata parcheggiata tutto il giorno sotto il sole rovente, mentre siamo al lavoro o occupati per altre faccende. E allora, vediamo come risolvere il problema, o almeno, ci proviamo.

Cosa non fare

La maggior parte degli automobilisti pensa che accedendo l’aria condizionata al massimo prima di entrare in auto si possa risolvere immediatamente il problema del caldo, ma si sbaglia.

Questo comportamento è scorretto, innanzitutto perché fa spendere un sacco di soldi e tempo: in quel momento infatti, dopo che l’auto è rimasta per ore sotto il sole, i filtri non sono pronti per raffreddare l’abitacolo e si rischia di immettere nella macchina solo aria calda, senza risolvere la situazione ma, anzi, aumentando il problema.

I trucchi

Mantenere una buona temperatura all’interno dell’auto è fondamentale per guidare più piacevolmente, senza soffrire e sudare, ma anche per non rimetterci in salute e per aumentare il grado di attenzione e concentrazione del conducente, fondamentali per la sicurezza stradale.

Come limitare i danni del caldo in auto:

coprire l’auto con dei panni o degli accessori appositi che puoi trovare scontati fino a domani grazie al Prime Day, per evitare che sia rovente a fine giornata;

prima di salire in macchina, per far refrigerare il veicolo, aprire tutte le portiere per garantire il maggior ricircolo dell’aria.

È solo dopo aver fatto prendere aria all’abitacolo che puoi accendere l’auto, chiudere le portiere e far andare l’aria condizionata al minimo per alcuni minuti. Attenzione a non usare la massima potenza delle ventole: è inutile e potrebbe danneggiare i filtri.

A proposito di filtri, ne raccomandiamo un’attenta e periodica manutenzione. Se non dovessero funzionare infatti sarebbe praticamente impossibile usare l’aria condizionata in maniera efficace e quindi rinfrescare l’abitacolo.

Attenzione alla temperatura

Nelle giornate calde e afose, quando si suda parecchio, soprattutto seduti magari per ore sul sedile dell’auto, si tende e voler tenere in macchina una temperatura pressoché “polare”, per sentirsi al fresco più a lungo.

Non c’è cosa più sbagliata e pericolosa, che comporta uno sbalzo termico molto violento e la possibilità di ammalarsi. Il nostro consiglio è quello di evitare di impostare la temperatura interna dell’auto sotto i 22 gradi, ma in generale sarebbe bene non abbassare di oltre 5-6 gradi la temperatura in auto rispetto a quella esterna.

Contrastare il caldo in auto non è semplice, soprattutto quando ci aspettano diverse ore di viaggio sotto il sole cocente o dopo una giornata intera con la macchina ferma ed esposta ai raggi solari. Certo, con qualche trucchetto utile è possibile cercare di evitare colpi di calore. Un altro consiglio: cerca di tenere sempre con te una bottiglietta di acqua fresca per poterti idratare.

I migliori prodotti per affrontare il caldo in auto

Tra i prodotti utili per auto offerti in questi giorni su Amazon grazie al Prime Day c’è LEWONPO Parasole per parabrezza anteriore per auto, che protegge la vettura dai raggi UV, pieghevole e portatile grazie alla sua custodia, misura 160×86 centimetri.

È adatto per la maggior parte dei veicoli, compresi SUV, camion, furgoni, non solo automobili. La raccomandazione è di prendere le misure prima dell’acquisto. È in grado di bloccare in maniera efficace il 99% dei raggi UV, protegge il cruscotto e i sedili e garantisce un abitacolo fresco. Difende i sedili, il volante e il cambio dal troppo caldo al tatto.

È realizzato con materiale in nylon e rivestimento riflettente argento, il retro del prodotto è in tessuto nero; blocca l’eccessivo calore e assicura una guida più confortevole. È facile da installare e da trasportare, si può piegare e aprire in pochi secondi. Non ha bisogno di forza, attrezzi o abilità speciali per essere usato correttamente. Grazie alla sua custodia si può ripiegare e portare sempre con sé, occupando pochissimo spazio.

Sconto speciale anche per Trusiel tendine parasole auto per bambini, confezione da 2 pezzi di colore nero per oscurare i vetri e proteggere i più piccoli in viaggio dai raggi UV.

Sono universali e possono quindi essere usate per ogni tipo di auto. Mantengono anche un buon livello di privacy, visto che dall’esterno non è possibile vedere gli interni dell’auto. Sono realizzate in tessuto di nylon traspirante di alta qualità. È possibile comunque alzare e abbassare i finestrini per ottenere aria fresca.

Un altro prodotto speciale che puoi acquistare per proteggere l’auto dal caldo tipico di queste torride giornate estive è Joytutus ombrello parasole per parabrezza interno. Blocca il 99.9% dei raggi UV ed è adatto per auto, autocarri, furgoni.

Il design del parasole auto a ombrello si adatta perfettamente al parabrezza per un’efficacia ottimale. Vi sono differenti dimensioni: prima di comprare il tuo modello, misura vetro della tua auto. Si tratta di un vero e proprio ombrello girevole a 360°, pieghevole e regolabile.

È realizzato in un ottimo materiale, di qualità: un in tessuto composito di titanio argento in grado di garantire l’isolamento termico e di ridurre la temperatura all’interno dell’auto, prevenendo anche eventuali danni e invecchiamento provocati dall’esposizione diretta ai raggi UV.

Una volta chiuso, l’ombrello parasole per auto è estremamente compatto, quando si apre copre l’intero vetro del parabrezza e si adatta perfettamente alle dimensioni, in pochi secondi, senza ventose o adesivi.

E infine un altro grande alleato contro il caldo, Suparee elettrico ventola auto 12 V speed change estate, sistema di raffreddamento dell’aria per i sedili posteriori.

Si tratta nel dettaglio di due ventole girevoli che soffiano aria per rinfrescare anche i passeggeri e gli animali domestici seduti sul sedile posteriore quando il condizionatore d’aria è debole o non esiste.

La ventola può essere ruotata di 360° per portare freschezza in ogni angolo del sedile posteriore dell’auto. Si tratta dell’accessorio perfetto anche per eliminare l’umidità dal parabrezza interno nei giorni di pioggia e ridurre il calore, il fumo di sigarette o e altro. Può anche eliminare i cattivi odori, o almeno aiutare a farlo.

Facile da installare: la puntata può essere eseguita facilmente a mano senza attrezzi aggiuntivi. È necessario avvitare il dado girevole nella parte inferiore quando si installa o rimuovere la ventola dell’auto dalla presa.