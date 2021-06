Tendine parasole per bimbi: l’offerta di Amazon nel Prime Day

editato in: da

Un problema ricorrente quando d’estate si usa l’auto per viaggiare è la luce calda e fastidiosa del sole che filtra dai finestrini posteriori creando disagio soprattutto ai più piccoli. Secondo le analisi condotte su decine di modelli di auto prodotte dal 1990 al 2015, i finestrini laterali proteggono in media dal 70% dei raggi solari, mentre il parabrezza arriva in media al 95%, una percentuale decisamente più elevata e sicura.

In vista di un lungo viaggio un suggerimento è quello di dotarsi di tendine parasole, molto utili per proteggere i passeggeri e farli viaggiare con meno disagio. Con un bimbo di 4 anni che viaggia con noi, abbiamo optato per delle tendine parasole un po’ divertenti. Fossi stato da solo avrei scelto una ‘total black’, ma visto la presenza del bimbo abbiamo preferito le Tendine Parasole CARAMAZ con Protezione UV certificata.

In vendita su Amazon, in offerta a poco più di 10 euro durante il Prime Day, queste tendine hanno simpatici disegni di cartoni animati che restano all’interno dell’auto di modo che il bimbo si diverta a guardarle.

Queste tendine parasole, pratiche e coprenti, aderiscono al vetro grazie ad una speciale pellicola di plastica senza difficoltà nel montaggio. Inoltre sono disponibili diverse dimensioni, in modo da adattarle al vetro della vostra auto. Abbiamo optato per queste tendine per l’assenza di ventose che troviamo meno partiche rispetto al foglio adesivo statico che facilita il montaggio e la protezione solare sul finestrino.