Lo strumento che devi avere in auto: oggi a un prezzo imperdibile

Fonte: 123RF Compressore per auto: strumento indispensabile

Il metodo migliore per gonfiare le gomme della vostra auto è usare un compressore, che consente di riportare gli pneumatici alla pressione esatta, per viaggiare senza correre rischi. Grazie a questo strumento è possibile fare il lavoro autonomamente, senza l’intervento del professionista.

In commercio ci sono differenti tipologie di compressori, oggi vediamo in particolare quelli portatili, che consentono di poter gonfiare le gomme in qualsiasi luogo e momento. Si tratta inoltre di uno strumento molto comodo da portare sempre con sé: visti la dimensione compatta e il peso ridotto, può essere riposto nel bagagliaio senza alcun fastidio. Vediamo tutto quello che bisogna sapere e quale compressore portatile per auto comprare.

Com’è fatto e come funziona

Si tratta di un particolare strumento in grado di sfruttare una forza meccanica per comprimere aria e sottoporla a una pressione elevata. In genere è provvisto di una bombola che contiene gas o aria compressa, di un rubinetto (ovvero il dispositivo di erogazione) e di un tubo flessibile che serve per direzionare il getto d’aria.

Il vantaggio dei compressori portatili – come abbiamo anticipato – è che sono molto più maneggevoli e leggeri rispetto a quelli fissi e grazie alle loro dimensioni possono essere riposti comodamente in qualsiasi bagagliaio, per poterli avere con sé in qualsiasi momento.

Diverse tipologie di compressori portatili per auto

In commercio è possibile trovare differenti tipologie di compressori portatili, quelli ad aria sono i più facili e comodi da usare per tutti. Possono essere con serbatoio oppure senza, con il sistema a vite o a pistone.

Altrimenti ci sono anche i compressori portatili elettrici, alimentati da batterie al litio.

Come si usano

Pressoché chiunque potrebbe usare un compressore portatile auto per gonfiare le gomme del suo veicolo e riportarle alla pressione desiderata. Mai più viaggi con gli pneumatici sgonfi, mai più rischi e pericoli.

I compressori portatili sono molto semplici da far funzionare e – come quelli fissi – permettono di scegliere il livello di pressione desiderato e necessario.

Come procedere per il gonfiaggio delle gomme:

impostare la pressione desiderata sul display dell’apparecchio;

applicare l’ugello del compressore, da cui fuoriesce l’aria, alla valvola della ruota;

dopo pochi secondi, il compressore inizierà a gonfiare le gomme in automatico.

I modelli digitali, quando raggiungono la pressione desiderata, si fermano da soli, in modo da evitare i rischi di un gonfiaggio eccessivo o di una bassa pressione degli pneumatici.

Alcuni compressori portatili dispongono anche di display con illuminazione a LED integrata per selezionare con estrema facilità la pressione di gonfiaggio desiderata.

Fonte: 123RF

Il miglior compressore portatile per auto

ORTEM compressore ad aria portatile per pneumatici, 12V con luce LED, manometro digitale e spegnimento automatico.

Portatile e compatto, si può portare sempre e ovunque con sé in auto, per essere immediatamente pronti a risolvere qualsiasi emergenza. Il cavo di alimentazione da 4,25 m è riposto all’interno della piccola unità, rendendo il compressore 12V perfetto per qualsiasi vettura.

La torcia a LED automatica super luminosa rende la pompa utilizzabile anche di notte o in situazioni di scarsa illuminazione. Sempre pronto all’uso e facile da usare, questo compressore portatile gonfia le gomme auto e si spegne automaticamente una volta raggiunta la PSI impostata. Deve essere collegato alla presa accendisigari dell’auto.

WindGallop mini compressore portatile analogico per auto 12V. Facile da usare, basta collegarlo alla presa di alimentazione in auto e attaccare il tubo flessibile allo pneumatico da gonfiare. È sufficiente premere il pulsante di accensione per gonfiare le gomme e raggiungere la pressione desiderata.

Il compressore portatile a batteria

Questo è il più venduto dei modelli a batteria al momento su Amazon, il prezzo è più alto – è vero – ma è giustificato dal fatto che non serve corrente e si può usare in qualsiasi momento e circostanza, anche sulle auto prive di accendisigari e presa di alimentazione.

Xiaomi Mijia portable electric air compressor 1S, portable air pump – compressore elettrico portatile con sensore pressione.

Lo strumento perfetto, adatto per gonfiare dai palloni alle gomme di bici, moto e auto. È abbastanza potente da gonfiare fino a otto pneumatici per vetture stradali per un tempo minimo di soli 3 minuti.

Il punto di forza è che funziona a batteria, quindi non ha bisogno di essere collegato ad alcuna fonte di alimentazione, oltre a essere ultra compatto e leggero.