Stop al vetro appannato: il trucco

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Parabrezza auto appannato: come risolvere in poche mosse

Aprire l’auto, accenderla e trovarla col vetro completamente appannato è davvero seccante, soprattutto quando si esce la mattina presto – magari già in ritardo – e si è di corsa per andare al lavoro. Ebbene, allora oggi vi sveliamo alcuni piccoli trucchetti che possono aiutarvi a spannare i vetri della macchina in poco tempo.

Ricordiamo infatti che quando il vetro è appannato la visibilità è seriamente compromessa e per questo motivo è assolutamente necessario spannare almeno il parabrezza, per procedere in sicurezza.

Perché si appanna sempre il parabrezza?

I vetri dell’auto si appannano per un motivo semplicissimo: l’aria all’esterno è fredda, mentre dentro l’abitacolo è calda e umida e lo scompenso di temperatura fa sì che si crei condensa sulla parte interna dei vetri.

È fondamentale sapere come spannare rapidamente il parabrezza dell’auto, perché è il vetro principale che serve al guidatore per avere un’ottima e sicura visibilità sulla strada. Lo sappiamo bene, l’aria condizionata è uno dei metodi più immediati per eliminare tutta la condensa in pochi minuti. Ci sono però dei segreti che possono essere utili per indirizzare il flusso d’aria nel modo corretto e velocizzare lo spannamento del vetro.

Aria fredda o calda per spannare il parabrezza

Il dubbio amletico: aria fredda o aria calda? Ammettilo, anche tu entri in auto e – nel tentativo di eliminare tutta la condensa dal vetro e partire in fretta – cerchi di spannare rapidamente, passando dall’aria calda a quella fredda decine di volte, nel tentativo di velocizzare il processo.

Ma attenzione: è fondamentale sapere che serve l’aria calda per poter spannare i vetri durante l’inverno. Non esagerate comunque con il calore, la temperatura ideale dell’abitacolo durante l’inverno dovrebbe essere di circa 20 gradi; il caldo eccessivo infatti potrebbe mettere a rischio l’attenzione del conducente, creando possibili disagi e pericoli su strada.

E quindi, per eliminare più rapidamente possibile la condensa dal vetro dell’auto, consigliamo di lasciare accesa l’aria condizionata calda per alcuni minuti, attivando la funzione anti-appannamento, che fa uscire l’aria direttamente dalle bocchette direzionate verso il vetro.

Per sbrinare e spannare invece il vetro dietro – il lunotto posteriore – c’è un tasto apposito da selezionare, che attiva il sistema anti-appannamento (che funziona grazie alle resistenze elettriche filiformi). Il tasto è uguale a quello del parabrezza, ma invece di presentare l’icona curva, ne ha una rettangolare.

Cosa evitare

Se quando salite in macchina i vetri sono appannati, è opportuno mettere subito in moto e attivare l’aria condizionata e le funzioni che abbiamo descritto sinora, senza avanzare con il veicolo, finché non si ripristina la totale visibilità verso l’esterno.

Una chicca? Se possedete una vettura con i sedili riscaldabili, allora accendete la funzione: potrebbe infatti aiutare a riportare gli interni auto alla temperatura ideale per evitare l’appannamento dei vetri. Abbassate poi gradualmente la temperatura fino a spegnere i sedili riscaldati, non teneteli mai accesi durante l’intero viaggio.

C’è una cosa che tutti sono tentati a fare, soprattutto quando hanno fretta e il vetro è totalmente appannato, ma che è meglio evitare: passare un panno durante la guida. Innanzitutto non elimina la condensa perfettamente come fa invece l’aria calda, e poi è pericoloso. I movimenti infatti potrebbero ridurre l’attenzione del conducente sulla strada e il perfetto controllo del veicolo.