Spia rossa temperatura dell’acqua: cosa fare se si accende

Fonte: 123RF Spia rossa della temperatura dell'acqua accesa: cosa fare

Come sappiamo, il cruscotto della nostra auto è ben fornito di spie luminose, che stanno a indicare possibili anomalie del veicolo. Alcune si accendono nel momento in cui mettiamo in moto la macchina, per poi spegnersi, ma rimangono accese in caso di problemi.

In particolare, che cosa significa quando si accende la spia rossa della temperatura dell’acqua? È importante non sottovalutare questo segnale e sapere subito cosa fare.

Temperatura acqua elevata

Se vediamo sul cruscotto la spia rossa accesa che indica la temperatura dell’acqua, allora facciamo attenzione a quale potrebbe essere il problema rilevato. Questa particolare icona da tenere sotto controllo rappresenta un termometro immerso in un liquido. Quando si illumina indica che la temperatura del liquido di raffreddamento del motore è salita oltre il limite consentito per la salvaguardia del motore stesso.

La spia potrebbe accendersi fissa o lampeggiare e indicare quindi una temperatura del liquido di raffreddamento troppo elevata: una delle maggiori cause del surriscaldamento del motore, per questo scatta immediatamente l’allarme e la spia è situata al centro del cruscotto, in modo che sia ben visibile.

Spia fissa o lampeggiante: cosa fare

Se la spia della temperatura dell’acqua si accende e rimane fissa, è importante fermare immediatamente il veicolo, verificare che non ci siano eventuali fuoriuscite di vapore e chiamare subito l’assistenza. Se invece la spia dell’acqua lampeggia, allora indica che c’è il rischio concreto di danneggiamento al motore. Anche in questo caso bisogna fermarsi e sentire il parere di un meccanico.

Cosa indica la spia

La spia della temperatura dell’acqua dell’auto si accende – come tutte le altre – per comunicare all’automobilista alla guida che c’è qualcosa che non va e quindi è necessario fare attenzione, per evitare di peggiorare la situazione. L’icona rappresenta – come abbiamo detto – un termometro, e si trova al centro del cruscotto, dove c’è l’indicatore della temperatura dell’acqua, che arriva sino a un massimo di 130°C.

Anche se la temperatura del liquido di raffreddamento massima rappresentata è di 130°C, in realtà – nelle normali condizioni di guida – per essere considerata accettabile, la temperatura dovrebbe rimanere tra gli 80 e i 90°C.

Generalmente la spia si accende temporaneamente nel momento in cui si mette in moto l’auto, per poi spegnersi immediatamente se tutto procede nel verso giusto e se non viene rilevata nessuna anomalia. Se invece resta illuminata a motore acceso oppure si accende all’improvviso durante la guida, la raccomandazione è di spegnere e fermare immediatamente il mezzo, perché il liquido di raffreddamento è troppo caldo e potrebbe “bruciare” il motore.

Questo particolare malfunzionamento potrebbe causare il blocco del motore e danneggiarlo in maniera molto grave il motore, rovinando componenti che potrebbero rivelarsi anche molto costose da sostituire. Per questo motivo, non appena la spia si accende, è necessario spegnere l’auto e contattare immediatamente un’officina che possa eseguire la manutenzione oppure chiamare il soccorso stradale per risolvere il problema, senza arrecare danni irreversibili al motore e al veicolo in generale.

Perché la temperatura dell’acqua sale

Quello che vi starete chiedendo è sicuramente il motivo per cui la temperatura del liquido sale tanto da diventare pericolosa e far accendere la spia. In genere questo succede quando smette di funzionare correttamente la ventola che raffredda il liquido oppure se la valvola termostatica o la guarnizione presentano danneggiamenti.

Raccomandiamo di fare parecchia attenzione, perché questo provoca il surriscaldamento del motore, per mancanza del giusto flusso d’aria che serve a raffreddarlo. Come è noto, la variazione brusca della temperatura influisce sulle performance della meccanica dell’auto.

Non è tutto, perché la spia della temperatura dell’acqua potrebbe accendersi anche nel caso in cui il liquido di raffreddamento nel serbatoio sia troppo poco e il livello sia sceso sotto quella che possiamo chiamare la soglia di sicurezza. Motivo per cui è bene controllare periodicamente i livelli di tutti i liquidi presenti in auto, compreso l’olio motore.

Nel caso di emergenza, se notate che il livello del liquido refrigerante è troppo basso, non usate mai la normale acqua minerale o del rubinetto. Potete fare un rabbocco con acqua distillata e recarvi subito in officina in sicurezza.

Attenzione, perché la spia potrebbe anche accendersi se sottoponete per molto tempo il motore ad alti regimi oppure durante le soste prolungate con il motore acceso, che causano un forte surriscaldamento delle parti meccaniche.

Arrestare immediatamente il veicolo

In qualsiasi caso, se la spia si accende, bisogna assolutamente fermare l’auto il prima possibile, anche se l’icona lampeggia e non è ancora fissa. Il motore ha bisogno di raffreddarsi immediatamente: potete aprire il cofano – se siete in condizioni di sicurezza, a lato strada – per facilitare la circolazione dell’aria e quindi il raffreddamento. Se dal motore vedete uscire del vapore, non mettete mano all’auto e chiamate subito il soccorso stradale.

Se non ci sono perdite di vapore visibili, il guasto all’impianto di raffreddamento potrebbe essere comunque grave, e coinvolgere la pompa. Per questo è fondamentale l’intervento di un meccanico specializzato.

Fate attenzione a una cosa importante per la vostra sicurezza: se volete controllare il livello del liquido, aspettate almeno un quarto d’ora prima di aprire il tappo, perché potreste rischiare di essere ustionati dal vapore che fuoriesce. Proteggetevi le mani con un panno o dei guanti quando aprite il tappo, che spesso è rovente. In genere la vaschetta del liquido è posizionata nel cofano anteriore, vicino al radiatore.

Come prevenire il surriscaldamento dell’acqua

Per evitare che si verifichino questi gravi episodi a danno del motore dell’auto, si raccomanda di eseguire il tagliando e i controlli periodici dei livelli dei liquidi presenti nell’auto, tra cui appunto quello refrigerante e l’olio motore, fondamentali per la salute del veicolo.

L’operazione deve essere eseguita da un meccanico specializzato. Cercate comunque di evitare eccessive salite, di non tirare troppo le marce, di controllare sempre i giri del motore, senza far fare troppi sforzi al sistema di raffreddamento.

Anche quando la spia lampeggia potrebbe essere molto pericoloso continuare a circolare con l’auto, quindi non sottovalutate il problema, perché potrebbe causare danni molto gravi alla macchina. Il sistema di circolazione del liquido potrebbe progressivamente perdere la sua capacità di raffreddare il motore, danneggiandolo irreversibilmente.